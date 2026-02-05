Una comisión cobrará 26.350 euros si lo gana todo

Un total de 26.350 euros puede ganar una comisión si consigue la cuádruple corona: primer premio de falla, de ingenio y gracia, ninot indultat y mejor ninot de sección. Eso, claro, si pertenece a la Sección Especial. Es el máximo que se concede dentro del reparto de premios económicos del Concurso de Fallas.

El ganador de la máxima categoría tendrá un premio de 16.700 euros, a lo que se sumarían las cuantías del resto de galardones, incluyendo los 3.000 del indulto por votación popular. Esta dotación va, lógicamente, bajando según descienden las secciones. Desde la Séptima B a la Octava C, el premio económico por ganar es de 170 euros. Unas cantidades que, por cierto, muchas comisiones acuerdan que se queda el artista.

En total, el 60 por ciento de las comisiones recibirán premios de falla, a lo que se sumarán aquellas que solo reciban de ingenio.

En la Especial, todas tendrán premio, mientras que en Primera A serán dos las que sufran el temido "sin premio".

En infantiles, ganar la especial tendrán un premio económico de 3.450 euros, mientras que, de 13ª hacia abajo, el podio al completo tendrá un mínimo galarón de 69 euros.

Agenda de hoy y mañana Hoy es un día verdaderamente importante, puesto que se dan a conocer las obras, actores y directores nominados para las actividades culturales, que se materializarán en las Galas: la infantil el 11; la del Teatro adulto el 12 y la de presentaciones, declamación y literario el 19 Jueves, 5 de febrero 19 h. En las Atarazanas, Gala de Nominaciones de los concursos de Declamación y Teatro 19.30 h. En Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsá, charla de falleras mayores de València, con la participación de Covadonga Balaguer, Rocío Pascual, Estefanía Lopez, Paula Nieto, María Estela Arlandis y Covadonga Balaguer 20 h. En Vicente Castell Maiques, inauguración de la muestra conmemorativa de 20 aniversario de la comisión. 20 h. En Nador-Miraculosa, Exposicón “27 abraçades” de Ana Bonota, y murales realizados por los participantes en el proyecto de Soledad no Deseada de Sant Joan de Deu 20.30 h. En Vicente Castell Maiques, inauguración de la muestra conmemorativa de su 20º aniversario 21 h. en Barraca-Columbretes, entrega de la Barca d’Or Viernes, 6 de febrero 19:00 h. - Inauguración de la Exposición del Ninot 19.30 h. En Nador-Miraculosa, charla sobre Soledad no Desada, con la participacón de personal técnco del proyecto de Sant Joan de Déu 20 h. (aprox.) En la Ciutat de les Arts i les Ciències (desde el estanque), espectáculo pirotécnico al acabar la inauguración de la Exposición del Ninot (Pirotecnia Martí) 22 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Cra. San Luis-Doctor Waksman (Salesianos San Juan Bosco)

Esta semana empieza la imposición de "brillants". Hace tres años se produjo este ritual en el que, en esos momentos, era el presidente de la JCF. Aquí te lo recupero:

Carlos Galiana recibe el "bunyol de brillants" /

Tortugas falleras La Nova del Grao (Ingeniero Manuel Soto-Avenida de Francia), una de las últimas comisiones constituidas en la ciudad, está mostrando ser muy original a la hora de organizar actividad social propia. Otras veces ya les hemos visto disfrutar, por ejemplo, de jornadas de remo en La Marina. Ahora se les ha visto tomando parte de la suelta de una tortuga marina. Aprovechando que uno de sus falleros trabaja en l’Oceanogràfic les invitó a una jornada didáctica que les acredita ya como miembros de la Patrulla Marítima.

Bailar por una buena causa Se está acabando la temporada de Balls, pero éstos continúan agendados y muy agendados. Además de la sesión de la JCF, esta vez en la plaza de Manises, Borrull-Turia convoca a una el domingo a mediodía a beneficio de la asociación Hay que Tomarse la Vida con Tumor. A mediodía.

SúperArte cumple diez años SuperArte Alicante está de celebración este año. La pareja artística que forman José Manuel Feliu y Fátima Garaballú son una de las sociedades artísticas de moda y su palmarés en fallas infantiles, literalmente, quita el hipo. Quien lo iba a decir cuando en València, por ejemplo, aparecían en 2018 como proveedores de los abanicos de falleras mayores y cortes de honor. "Abrimos nuestras puertas como una empresa artística en un local gigantesco y casi vacío que dejamos al año. Hicimos los muebles con maderas que nos regalaron y reciclamos cosas de segunda mano o recuperadas de la basura. "Buscábamos la posibilidad de plantar Hogueras sin conocer comisiones y que éstas no supieran de nuestra existencia (pese a nuestra experiencia de forma anónima. Lo compaginamos con actividades artísticas para adultos, formación infantil e incluso la celebración de Cumpleaños y Aniversarios. Pegábamos carteles y repartíamos flyers en colegios y aparcamientos. Realizábamos pequeños encargos de maquetas. Comenzábamos a forjar la forma de nuestra tienda con los primeros abanicos pintados, zapatillas, cajas de petardos y la primera muñeca-belleza que tantas alegrías nos sigue dando. Todo muy artesanal y muy rústico con un presupuesto 0 pero con infinita ilusión y ganas de conseguir nuestros sueños y seguir superándonos". Este año se les podrá ver en Pintor Salvador Abril-Peris y Valero, Sant Bult y L'Eliana-Cid.

Homenaje a una "sifonera" iilustre Hubo un tiempo en el que Actor Mora-Avenida de la Constitución tenía, organizaba y concedía un premio, el Sifonet, que tenia carácter externo. El nombre viene a cuento del apodo que tiene la propia comisión, que tiene como elemento en su escudo, precisamente eso: un sifón. Ahora lo conceden de forma interna y este año, por ejemplo, ha sido muy especial: es para una de sus falleras, Pepita Corell, por cumplir 50 años en la comisión. O sea, toda una vida.