Fallera Mayor y corte embarcarán pocos días después de la "cremà" para ver una "mascletà" en Ibiza

El nuevo ejercicio fallero empezarán rápidamente y la Fallera Mayor de València y la corte tendrán poco tiempo para secar sus lágrimas, puesto que muy poco después de la "cremà" ya tendrán que embarcarse para participar en un evento que el ayuntamiento ha calificado de "promocional" y que consistirá en disparar un espectáculo pirotécnico y visitar a la falla de Sant Antoni de Portmany "La Nostra Falla", que celebra su 25 aniversario, aunque la tradición de plantar falla tiene dos años más de existencia.

La fiesta se celebra después de San José. De hecho, forma parte de las fiestas "de la octava", que tienen lugar en diferentes poblaciones, pero de la Comunitat Valenciana y que conforman el remate de las Fallas 2026.

Las Fallas de Sant Antoni se desarrollarán el fin de semana post-fallas y Carmen Prades y su corte harán un viaje en barco parecido al que hicieron como candidatas, pero regresando bastante más tarde. Aquí sí que cursarán una visita y presidirán, junto con el cuadro de honor de la comisión, el disparo, que correrá a cargo de Hermanos Caballer.

Para poder materializar el disparo también será Trasmed quien lleve a cabo el traslado del material pirotécnico, que tendrá que salir desde Barcelona en un transporte especial con tiempo para poder llevar a cabo su traslado al emplazamiento y su posterior montaje.

La naviera abrirá más adelante una opción para vivir la experiencia a las comisiones de falla que quieran hacer el desplazamiento -algo parecido, en versión marítima, a lo que hicieron numerosos falleros en la "mascletà" de Madrid-.

Imagen en perspectiva, de la falla de Sant Antoni del pasado año / La Nostra Falla

El programa de las Fallas de Sant Antoni incluyen la "plantà" el viernes, disparo y ofrenda el sábado y "cremà" el domingo. Desarrollada a partir de valencianos residentes, forma parte de las fallas en las Islas Baleares, junto con la de El Toro de Calviá, en Mallorca.

"Las Fallas se sienten como propias porque se ha establecido con el paso de los años un vínculo muy especial", aseguró el concejal del municipio antoniano, Jorge Nácher, mientras que Santiago Balleser aseguró que "es una relación para fortalecer lazos culturales y festivos entre territorios". El convenio se firma "como marco de colaboración, sin obligaciones económicas".