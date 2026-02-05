El ninot de Juan Roig forma parte de "la Falla más larga de la historia" que se plantará en València

La recepción de ninots para la Exposición de las Fallas 2026 fue testigo, en la segunda sesión matinal, de la llegada de un grupo inspirado en el Maratón de València: Juan Roig y Paco Borao celebran el récord del mundo con un atleta africano. Con el nombre "Piu-Llarg" y el dorsal 69069.

Se trata de la figura presentada para la falla Manuel de Falla-Tamarindos, que se presenta ante las fiestas de 2026 con la idea de acreditar o presentar la que será "la falla más larga de la historia de las Fallas".

Desafiando la monumentalidad de las grandes fallas, las de Sección Especial, la comisión de Campanar se lanza a una nueva aventura, en esta ocasión más experimental que diferente, con la que establecerá un record de longitud lineal de su falla. Porque si está dedicada a la carrera de Filípides, esa será su longitud: 42 metros de falla a lo largo, tantos como kilómetros tiene la prueba.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca de la comisión, que el pasado año cambió su registro desde lo tradicional a lo más creativo, haciendo una fala dedicada a la diversidad. En esta ocasión, la comisión lo plantea como "una ilusión compartida", tanto entre los organizadores como por la afición a València Ciudad del Running, que es batir el record del mundo en la carrera valenciana. Por lo que ellos ahora plantean batir su propio récord, pero artístico. "Fruto de una conversación compartiendo ideas entre miembros de la comisión surgió esta locura. ¿Y si plantamos una falla totalmente horizontal?" explica la comisión en su memoria del proyecto. "Representar una carrera a pie nos permite hacerla realidad y, al mismo tiempo podemos ofrecer un concepto más interactivo para el visitante, con la opción de tener más cerca cada ninot, poder hacerse una foto junto a su personaje preferido y experimentar durante un instante la energía de completar uno de los mejores maratones del mundo".

Cartelería del proyecto / RLV

Los patrocinadores, las vallas, la moqueta...

Porque la falla será, en esencia, eso: la llegada a la carrera. La misma ha tenido como principal colaborador una de las firmas patrocinadores de la carrera, Cárnicas Serrano -cuyo característico arco de meta será el final de la falla lineal- y a la misma se han sumado algunos de los "partners" de la prueba. Incluso la Fundación Trinidad Alfonso lo hace aportando las vallas, que son las que se utilizan en la prueba.

Porque lo que se plantea para la falla es eso: el Maratón de València. Una inmensa línea de moqueta azul, la misma con la que se termina la carrera, en el estanque de la Ciutat de les Arts i les Ciències, y sobre la que transitarán los diferentes participantes antes del arco de meta, que es el remate de la prueba. Salvo la figura de la Exposición, el artista Miguel March propone figuras en caricatura, incluyendo corredores estereotípicos de la prueba. "Una propuesta artística, deportiva y fallera única" lo definen.

Manuel de Falla-Tamarindos acaba de cumplir los 50 años de existencia y recientemente estuvo en el mapa de la fiesta por el nombramiento, desde sus filas, de la fallera mayor infantil de València 2024, Marina García. A lo largo del siglo había sido una clásica en las categorías medias, en las que el oficio de Lorenzo Fandos les había garantizado premios constantemente, incluyendo dos victorias, pero siempre con modelos tradicionales.

La falla inclusiva del año pasado, de Vicente Julián García Pastor, ya supuso un cambio en la filosofía del monumento.

Sevilla-Denia plantó "la más alta" en 2014

No es la primera vez que una comisión de tipo medio plantea una propuesta revolucionaria que consigue atención mediática. A su manera, lo hizo Sevilla-Denia en el año 2014 cuando, planteó y plantó "la falla más alta de la historia", de 35 metros de altura, y que consistió en un gran globo que sostenía el remate, elevado a esa altura.