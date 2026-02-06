La Exposición del Ninot de las Fallas de València 2026 ponen el ojo en el No a las Guerras, Trump y la política nacional

Cuando un tema alcanza las diez reproducciones en la Exposición del Ninot ya es tendencia, aunque sean 382 las figuras presentadas. Dada la heterogeneidad de cuando allí se presenta. Pero ese pequeño porcentaje ya es indicativo de lo que se lleva este año. Y efectivamente, bastante tiempo después, y una vez la dana se ha remansado, la guerra, en todas sus acepciones, pero especialmente la de Gaza, ha removido la conciencia de los artistas falleros. Con Donald Trump y Benjamin Netanyahu como colaboradores necesarios.

Se suman además a la política nacional, que capitaliza las críticas, con Pedro Sánchez y los nombres que son fáciles imaginar (Ábalos, Koldo y Cerdán, por este orden) como grandes protagonistas. No faltan como actores secundarios, Feijóo y Ayuso, aunque el que gobierna suele ser el blanco de las críticas. Un par de Abascales no tienen contraposición entre los partidos de izquierda. No hay periodistas-analistas ni más grey de la que domina la opinión pública.

"Alliança Valenciana"

La actualidad que surge de ese ámbito es la que marca la pauta en el día a día y, por consiguiente, en las Fallas, tanto, que la política autonómica se diluye, aunque los nuevos acontecimientos sobre Carlos Mazón aún tienen retumbe, tanto con la explícita crítica sobre qué hizo en El Ventorro como el nombramiento de Pérez Llorca, calificado como un más de lo mismo. Hasta aparece Francisco Camps, como titular de "Alliança Valenciana", la versión azul y antípoda del partido de Silvia Orriols.

Y la ciudad... como si no existiera. Dos Catalás, tan solo una de ellas con tintes más críticos sobre el ruido de los automóviles. El resto de la corporación ni está ni se la espera.

La crisis de la vivienda aparece apenas en un par de escenas, dentro de la crítica económica. Y el Valencia CF está desaparecido completamente. Al contrario: el ´unico retrato deporivo es el de Lamine Yamal y Kilian Mbapee

Moisés Domínguez

"Creación genuina y sin censuras"

La inauguración de la Exposición del Ninot fue el escenario para que el Maestro Mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García, lanzara un alegato a favor de la libertad de expresión de los artistas. No hacía falta leer muy entre líneas para recodar que, hace poco más de un mes, otra muestra de ninots, el dedicado a la dana, desapareció del emplazamiento previsto inicialmente, el MUViM para marchar al propio museo gremial después que una de las figuras incluyera una crítica a Carlos Mazón.

En la nueva muestra, la de la Ciutat de les Arts i les Ciències, también hay mazones y extremadamente explícitas, como la que ha presentado el artista Luis Espinosa en la comisión de Poeta Llorente, cuya digestión habrá que ver. El caso es que el maestro mayor recordó que "el gremio defiende y defenderá siempre y ante todo, la razón de ser del oficio del artista fallero: nuestra capacidad de creación crítica, genuina y sin censuras. Así nacieron las fallas y así vamos a perpetuarlas. No es valentía, es que somos artistas falleros y tenemos que estar todos en esto: administraciones, colectivos y artistas. Sin diferencias, sin complejos, sin ruido y sin trampas. Estamos preparados para trabajar conjuntamente, con lealtad, rigor y responsabilidad, pero no somos vasallos". A buen entendedor no le hacía falta más de interpretar. De la misma manera que no dudó en elogiar y demostrar la buena entente que hay con el Ayuntamiento.

El Museo Fallero, a la reforma

También María José Catalá aprovechó la intervención para hacer, en este caso, un anuncio: una remodelación del Museo Fallero “para modernizar el espacio, mejorar su accesibilidad y reforzar la experiencia cultural que ofrece. Creemos que es una actuación estratégica que nos va a permitir convertirlo en un espacio aún más representativo de lo que significa esta fiesta universal”.

Está claro que el Museo del Patrimonio en Correos no ha prosperado y que no hay, de momento, proyecto para un espacio en el que, sí que sí, se exhiben las características de la fiesta, con todas sus facetas. De momento hay que conformarse con las figuras salvadas del fuego, los retratos, cartelería y las exposiciones.

A partir del sábado empieza la visita para el público en general. Los que paguen pueden votar para los indultos. En mayores, antes de empezar se vislumbra a Almirante Cadarso como enemigo a batir. Para plantarle batalla en lo que es votación popular: Convento Jerusalén, Na Jordana, el Pilar y Ribera-Convento Santa Clara.