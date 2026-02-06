Horario y precio de la Exposición del Ninot para las Fallas de València 2026

El sábado 7 abre sus puertas al gran público la Exposición del Ninot. Hasta el 14 de marzo la infantil y el 15 la de mayores, las figuras presentadas por las comisiones podrán ser visitadas para descubrir los mensajes que transmiten. Así mismo, se puede votar por la que se salve del fuego y pase, en calidad de "ninot indultat" al Museo Fallero.

Los falleros tienen entrada gratuita (pero sin derecho a voto) si acuden en grupo, con una carta acreditándose como tal.

¿Cómo se vota para el indulto?

Es muy sencillo: hay que recordar o apuntar el número de la figura que más gusta -el que figura en la etiqueta que acompaña a cada una de ellas- y comunicarlo al operario en el ordenador que hay en la salida.

¿Se dan más premios?

Si: el lunes, se conocerán los premios "Al mejor ninot" y "Al ninot con más ingenio y gracia" en cada una de las secciones y que elige un jurado. Los agraciados tendrán un cartel en el que así se indique. Normalmente, el ninot indultado por votación popular no suele coincidir con el "Mejor ninot" de su sección, para el que se buscan otras características.

Así mismo, durante los cuarenta días que esté abierta la muestra se irán concediendo otro tipo de premios, organizados por entidades, atendiendo a su temática.

La votación se realiza en el ordenador de la salida / Moisés Domínguez

Estos son los datos básicos para planificar la visita:

FECHA: Del 07 de febrero al 15 de marzo de 2026

HORARIO: De lunes a jueves, de 10 a 20 h. De viernes a domingo, de 10 a 21 h. 14 y 15 de marzo cierre a las 15 h.

PRECIO: 4 € (general) y 2 € (reducida: Grupos de más de 20 personas, niños de 4 a 12 años, estudiantes de formación reglada, mayores de 65 años y pensionistas, integrantes de familias numerosas y monoparentales, titulares de Carné Joven o similar expedido por instituciones españolas o europeas autorizadas)

LUGAR: Salón Arquerías, Museu de les Ciències