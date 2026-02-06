Programa de las Fallas 2026 para el fin de semana 6 - 8 de febrero. Ninots y un castillo

La Exposición del Ninot marca el primero de los últimos seis fines de semana que acogerán los festejos falleros de 2026. Este viernes es la inauguración oficial, como acto institucional. Pero no será hasta el sábado cuando empiecen las visitas públicas. De hecho, inaugurándose a las 19 horas, no da tiempo más que a la visita general de la comitiva.

Por contra, sí que es para todos los públicos el castillos de fuegos artificiales, que tendrá lugar, aproximádamente, una hora después, sobre las ocho de la tarde.

En el plano estrictamente fallero, las representantes de la fiesta inician el primero de los maratonianos procesos de intercambios de fotos.

Viernes, 6 de febrero

19:00 h. - Inauguración de la Exposición del Ninot (no al público)

19.30 h. En Nador-Miraculosa, charla sobre Soledad no Desada, con la participacón de personal técnco del proyecto de Sant Joan de Déu

20 h. (aprox.) En la Ciutat de les Arts i les Ciències (desde el estanque), espectáculo pirotécnico al acabar la inauguración de la Exposición del Ninot (Pirotecnia Martí)

22 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Cra. San Luis-Doctor Waksman (Salesianos San Juan Bosco)

Sábado, 7 de febrero

09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos infantiles por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas

09:15 h. - Sectores: Zaidia/El Carmen/Algirós

10:30 h. - Sectores: Botànic/Malvarrosa-Cabanyal-Beteró/Pla del Reial –Benimaclet.

11:45 h. - Sectores: Creu Coberta/Jesús/Patraix.

13:00h. - Sectores: Russafa A/Russafa B/Roqueta-Arrancapins/Rascanya.

16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

16:00h. - Sector Creu Coberta.

17:00h. - Sector Patraix

18:00 h. - Sector Pla del Reial-Benimaclet.

19:00 h. - Sector Botànic.

19:45 h. - Sector Jesús.

10 h. Apertura al público de la Exposición del Ninot hasta las 21 horas

11 h. – 19 h. En Pintor Domingo-Guillem de Castro, campaña de recogida de alimentos y productos infantiles.

18 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Plaza del Pilar (Caxton College)

19 h. En Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag, charla a cargo de las componentes de la comisión que han sido fallera mayor de València o corte de honor

21.30 h. En la Masía Santa Rita, gala de la Agrupación Olivereta

22.30 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico (Sala Canal)

Domingo, 8 de febrero

Toda la mañana. En la Plaza de Manises, Balls al Carrer.

Periodista Gil Sumbiela-Azucena / Reino de València-Císcar / Mariano Benlliure-Acequia Tormos / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar / Plaza de la Tienda / Palleter-Erudito Orellana / Náquera-Lauri Volpi

09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

09:15 h. – Sectores Benicalap/Campanar

10:30 . – Sector Quatre Carreres

11:30 h. - Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

12:45 h. – Sector Mislata

10 h. Apertura al público de la Exposición del Ninot hasta las 21 horas

10.30 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. San Marcelino (La Rambleta)

11 h. – 19 h. En Pintor Domingo-Guillem de Castro, campaña de recogida de alimentos y productos infantiles.

12 h. Desde la Plaza del Carmen y hasta las Torres de Serranos, "Paseo con Miguelito", pasacalle de la falla San Miguel-Vicente Iborra.

12 h- En Vicente Castell Maiques, dansà conmemorativa del 20º aniverario

16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas

16:00 h. - Zaidia

17:00 h. - El Pilar-Sant Francesc

17:45 h. - Russafa A/Russafa B.

19:00 h. – Canyamelar-Grau-Nazaret

12 h. En Borrull-Turia, dansà solidaria a beneficio de la asociación “Hay que Tomarse la Vida con Tumor”

17 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. San Marcelino (La Rambleta)

17 h. En Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsá, exposición de trajes de las falleras mayores de la comisión a lo largo de sus 20 años de historia, así com de la fallera mayor infantil de València 2012, Rocío Pascual.

18 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Salón del Duc · Casa)