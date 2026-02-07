Revive el castillo de la Exposición del Ninot de las Fallas de València 2026
El disparo de la pirotecnia Martí puso fin a la inauguración de la Exposición del Ninot, en la que el frío y la lluvia previaredujeron la asistencia de público
Los fuegos artificiales pusieron el remate a la inauguración de la Exposición del Ninot correspondiente al curso Fallas 2026. La pirotecnia Martí fue la encargada de echar el cierre con un disparo a lo largo del estanque, calificado como de "elegante", primando más el estilismo que la potencia, adecuado para el entorno.
Antes del disparo se había llevado a cabo el llenado de agua del propio estanque, que durante las jornadas previas había estado vacío.
Frío y lluvia previa
La mejora en las condiciones meteorológicas permitieron la celebración del mismo -del que, habida cuenta los antecedentes previos, se suscitaron dudas- aunque el intenso frío y la lluvia que cayó en las horas previas provocó que la asistencia fuera menor que en otras ocasiones. De hecho, en el piso inferior, que está vallado por las obras, hubo muy pocos asistentes, en comparación con otras ediciones.
La comitiva oficial siguió el disparo desde el recinto central en el nivel Umbracle, junto con el resto de asistentes al mismo.
Las siguientes citas pirotécnicas del programa oficial llegarán dentro de dos semanas, en la jornada de la Crida.
