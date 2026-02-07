Las bandas de música participarán en el previo de las "mascletaes" de las Fallas 2026
Bandas de música de los barrios y pedanías de Valencia participarán cada día en un recorrido previo a los disparos
Las "mascletaes" de la plaza del Ayuntamiento contarán con un aliciente añadido durante los próximos días de marzo, destinado tanto a amenizar al gran público como para el lucimiento y visibilización de sus protagonistas.
Desde hace unos años, la tediosa espera previa al disparo había incorporado una "passejà" de falleras mayores y cortes de honor. Una especie de vuelta al ruedo para que recibieran el aplauso general y ser objeto de fotografía masiva. Y mucho antes, la banda sonora desde la megafonía municipal. Que llega a donde llega la potencia de los altavoces.
Ahora, el Ayuntamiento incorporará la actuación en directo de bandas de música. Las formaciones municpales del Cap i Casal, tanto las de los barrios céntricos como de las pedanías han sido convocadas a participar, una cada día, en un recorrido previo por esa zona de seguridad que está libre de público.
A falta de la confirmación exacta, lo harán en una banda entre la una y las dos menos cuarto, antes de poner en marcha ya la megafonía. Posteriormente, los músicos serán invitados a presenciar el disparo a pie de calle, debajo del balcón.
Lo más parecido que hay, en este sentido, en la actualidad, es la Entrada de Bandas que se celebra en la matinal de la Crida, en que son varias las agrupaciones que desfilan alrededor del "mascletódromo", interpretando posteriormente, de forma simultánea, El Fallero, antes del disparo. En este caso, la participación recuerda la que, desde hace más de treinta años, llevan a cabo las bandas en el campo del Valencia CF.
En estos momentos, todavía se está concretando el orden de participación y las formaciones, aunque ya hay algunas confirmadas, como el Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral, la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, la Societat Musical La Unió de Tres Forques, el Centro Instructivo Musical Tendetes, o el Centro Instructivo Musical Banda Torrefiel, entre otras, hasta completar los 19 días de disparos previstos.
Así lo ha explicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, quien ha destacado la importancia que tienen las bandas de música en el desarrollo de las fiestas principales de la ciudad. “La música y la pólvora son dos elementos esenciales de las Fallas”, ha subrayado el edil, quien ha animado a la ciudadanía a disfrutar este año de esta incorporación al programa festivo.
