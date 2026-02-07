Los ninots de denuncia impactan en el primer día de la Exposición

«Yo que vengo a divertirme y lo primero que me encuentro es esto». «Vaya tela». «Qué pena da». Cualquiera que escuchara estas expresiones sin contexto debería pensar que quienes las han pronunciado están a disgusto en algún lugar. Pero no, lo que han hecho es constatar de que otra realidad artística es posible y que, más allá de la sátira y la ironía, hay momentos en los que el análisis, a base de arte efímero, de la realidad, puede ser crudo.

Y este año, en la Exposición del Ninot, lo es. Porque si ya se sabe que en la muestra de este año, el argumento de la guerra y el de la violencia están muy presentes -hay y ha habido motivos de sobra para ello, si las Fallas son un reflejo de la realidad-, hay figuras que lo presentan con crudeza, de forma explícita. Sin ningún tipo de ganas de divertir, sino de denunciar. Esto gustará a algunos eruditos de la fiesta -o a simples analistas del momento- que consideran la plástica fallera como muy atemperada. Infantilizada incluso, dentro de un colectivo que, en lo personal, ni tiene el reloj parado ni es ajeno al entorno, pero que, seguro, vive aprisionado por las exigencias del oficio.

El caso es que el sábado por la mañana se abrieron las puertas y miles de personas acudieron a disfrutar de las novedades del año. Y ahí estaban, por ejemplo, el niño muerto de Arrancapins. Un padre se acerca con un niño pequeño. «¡Mira, un bebé!», pero cuando se acerca se da cuenta que no es una escena infantil. Suerte que el pequeño no está todavía para entenderlo. «Es una escena muy impactante. No te esperas ver esto» comenta otro de los visitantes, italiano pero ya conocedor de lo que hay aquí. No entiende de edades: «tristeza. Da sobre todo tristeza» comenta una mujer madura.

Moisés Domínguez

La niña de Sueca

No es la única, porque que «da mucha pena» es la de Sueca-Literato Azorín, la niña que soñaba con un mundo feliz y que tiene que protegerse con un casco en un paisaje desolado.

Pero si hay uno que impacta también es la figura del Instagramer asesino de Beatriz Tortosa. Porque es una imagen reconocible. «¡Ostras tío!» se oye cuando unos visitante reparan en el teléfono manchado de sangre con una pareja feliz, el hombre con el cuchillo sierra en la mano y la cabeza de la chica en el suelo. «Love story» dice una británica. «Que la ha matado. ¿Por qué?». Genera muchos comentarios y ni siquiera una escena contigua de El Rey León desvía la atención de la figura de Andreu Sánchez.

Falleros y turistas

La primera matinal es prototipo de lo que serán los fines de semana de ninots. Falleros con sus polares desfilando en grupo. Música de charangas de fondo y bastantes turistas. Y más que podrían ser si hubiera una señalética más rutilante. La Exposición del Ninot tiene tanto potencial, que una buena lona -esas de las que tantas se hacen- con figuras de ninots estridentes serían un reclamo para quienes pululan por el recinto de la Ciutat de les Arts.

Valencianos, turistas y falleros visitan desde primera hora la Exposición del Ninot. / Eduardo Ripoll

«Tu colegui Ayuso»

Y ahí se encuentran rostros conocidos. «Mira, tu colegui Ayuso». Las figuras de Pedro Sánchez, que hay donde elegir, de Ábalos... o la de Mazón vestido de superman, muy explícita sobre el Ventorro. «Se han pasado» se escucha entre quienes se acercan a verlo.

Luego está Trump, que la gente se hace menos fotos, pero también. «Para mi familia americana de cuando estuve estudiando» asegura una joven sobre la figura con cohetes en la mano. Y a partir de ahí vienen las dudas: María José Catalá, aunque está bien «traída», pese a lo difícil que es caricaturizarla.

Luego hay una inmensa mayoría de figuras sobre las que se pasa sin pena ni gloria -hay muchas figuras de compromiso, para qué negarlo-. Y también las que llevan a equívoco. La que más, los leones del Congreso de los Imputados. No es Koldo, no es Sánchez. Son Los Meconios.

La Exposición tiene otras realidades paralelas. Por ejemplo, los ninots reconocibles, que se retratan continuamente. Pero reconocibles quiere decir, por ejemplo, los Gremlins, que causan furor. O el tapón que se organiza en la Sección Especial Infantil. Por un motivo: Espartero y Duque de Gaeta giran, pero lo hacen lentamente y eso atasca. Están los que meten mano a los ninots o los que, directamente, le tocan... Y los «indultables» captan la atención de los teléfonos móviles.

La Exposición permanecerá abierta hasta el día 14 en el caso de las infantiles y el 15 en el de mayores, aunque en ambos casos serán las horas de la basura. Su verdadera realidad es ahora, durante el más de un mes que tiene las puertas abiertas.

Primeras votaciones

Con la inauguración de la Exposición del Ninot llega también la votación popular. Esa que debe salvar a dos figuras, una mayor y otra infantil, del incendio.

Y como si de unas Primarias se tratara, las votaciones empiezan a despejar algunas dudas. En la Exposición hay participantes que juegan a ganar. Y otros que se limitan a presentar algo que esté bien, pero sin volverse locos. Porque sabido es que cada vez más, un ninot excelso en una falla o un contexto que no pega, acaba penalizando.

El caso es que Almirante Cadarso parecía como gran favorito, pero le sale, en las primeras horas, un contrincante de cuidado: la Plaza del Pilar. Y también se ha estrenado con buen tino la comisión de Telefónica. La juguetería, el Mercat de l’Escuraeta y el homenaje al artista Miguel Santaeulalia son los tres hilos argumentales.

En infantiles, la que cobra ventaja es Espartero-Ramón y Cajal, por delante de Convento o Duque de Gaets.