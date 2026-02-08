Empieza la inscripción para acudir al balcón de la "mascletà"

El Ayuntamiento de València inaugura este lunes, a las 00.00 horas, el plazo para participar en el sorteo de entradas y así poder asistir a una "mascletà" de Fallas desde el balcón municipal. A lo largo de tres días, hasta el 11 de febrero a las 23.59 horas, y sin necesidad de apurarse en el tiempo y la forma -tiene las mismas oportunidades el madrugador que el último que se apunte-, la web municipal permitirá la inscripción en el sorteo rellenando un cuestionario que será eliminado posteriormente. Es decir, no formará parte de ningún fichero de datos.

Hay que recordar que, al tratarse de una iniciativa municipal, solo pueden participar en la misma personas empadronadas en València. De hecho, una vez finalizada la inscripción, y antes de materializar el concurso, se llevará a cabo un cribado para eliminar las inscripciones que no pertenezcan a ciudadanos del Cap i Casal.

A cada persona agraciada -con la que el Ayuntamiento contactará por el mismo correo que señalen en la inscripción- le corresponderán dos invitaciones para un día concreto, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletaes, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto.

Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.

Casi 19.000 solicitudes en 2025

Cabe recordar que el año pasado participaron en este sorteo un total de 18.987 personas. De estas casi 19.000 solicitudes, 3.383 más que en 2024, 7.228 fueron excluidas por no cumplir los requisitos de edad o empadronamiento. El sorteo, realizado mediante un sistema informático, despertó un mayor interés entre las mujeres (11.670 frente a 7.482 hombres) y generó inscripciones a todas horas, desde la apertura del plazo hasta el último segundo.