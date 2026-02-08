Empieza la revisión de fachadas en la Plaza del Ayuntamiento para garantizar la seguridad en las"mascletaes"
Los Bomberos revisan 29 edificios para comprobar que no hay peligro de desprendimientos
La preparación de las Fallas 2026 precisa de diferentes trabajos y obras menores en los puntos neurálgicos de la ciudad. Y especialmente, en el más importante de todos: la plaza del Ayuntamiento, el espacio que más personas recibirá a lo largo de los días de marzo. Si hace unos días empezó la instalación de la valla protectora de la "mascletà", ahora se lleva a cabo otra labor de protección hacia los miles de personas que asistirán a los disparos pirotécnicos: la revisión de todas las fachadas y cornisas de los edificios colindantes para comprobar la solidez de los mismos y que no haya peligro de desprendimiento alguno de cascotes por la vibración que conlleva, especialmente, la "mascletà".
El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València ha iniciado el domingo 8 de febreroo la revisión de las fachadas. El objetivo de esta inspección es localizar posibles elementos sueltos.
Se revisarán los 29 edificios
El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha informado que “los trabajos de revisión se prolongarán hasta el 22 de febrero” y ha explicado que “se van a revisar los 29 edificios que rodean la plaza de l’Ajuntament con especial atención a las fachadas, antenas, toldos y cualquier elemento que no esté sujeto, que pueda desprenderse con facilidad o que pueda resultar inestable”.
El dispositivo desplegado para estas inspecciones está integrado por un vehículo ligero y otro dotado de brazo extensible, capaz de alcanzar todos los niveles de las fachadas. Gracias a estos medios, los bomberos podrán subsanar pequeños desperfectos detectados en cornisas o paramentos exteriores de los edificios y, en caso de localizar alguna deficiencia de mayor envergadura, comunicarlo a las comunidades de propietarios para que se lleven a cabo las reparaciones necesarias antes del inicio de las Fallas.
Además, Caballero ha subrayado que con esta revisión se evita la caída de elementos sobre los espectadores o viandantes, antes, durante o después de la mascletà”, y ha puesto en valor el trabajo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de València “que minimiza cualquier incidente teniendo en cuenta, además, que la mascletà es el acto más multitudinario de las Fallas y la seguridad de todos es fundamental para disfrutar de la fiesta”.
