El inquietante ninot que llama la atención en la Exposición de las Fallas de València 2026 y el mensaje de alerta que esconde

Marco Aliade se sumaría a la lista negra de psicópatas asesinos si no fuera porque, afortunadamente, no existe. Aunque sí que ejemplifica un extenso debate moral sobre lo que supone la ciencia del comportamiento. Es una de las figuras más impactantes, a la vez que comprometidas, de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026. Porque, además, llega a un público joven, que se detiene más de la cuenta en la zona de ninots de secciones modestas, que normalmente se pasan rápidamente. "Quería lanzar un mensaje y que la gente no lo pasara por alto. Que la gente se parara a observarla y a leer. Buscaba eso: una reacción, porque ves muchos ninots y a los diez segundos ni te acuerdas de ellos".

La figura llama la atención pese a estar en la zona de secciones modestas / Moisés Domínguez

El artista Andreu Sánchez, desde luego, ha conseguido lo que buscaba con su figura para Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa. La figura incómoda. No es de las que esperas ver en un espacio donde priman las caricaturas. No tiene nada ni de grotesco ni de irónico. Ni, por supuesto, de humor. Pero mensaje social, lo tiene a raudales. "Es dura, sí, está claro, pero si no fuera así, no llevaría a la reflexión que yo persigo. Y no lo vamos a negar: también podía haber sido mucho más dura. Creo que, teniendo en cuenta lo que representa, está equilibrada". Aun siendo explícita, deja claro un episodio que pasa o puede llegar a pasar. Es, tal como dice Andreu Sánchez, "un reflejo de la falsedad que hay en las redes y los peligros que tiene. Y lo fácil que es dar like a alguien que ni conoces".

La figura, al completo / Moisés Domínguez

La cabeza de la chica, en una bolsa / Moisés Domínguez

"Atardeceres que valen la pena"

Porque, efectivamente, en una escena-espejo, que muestra dos realidades. En la misma, una pareja sonriente aparece con el fondo de una playa. "Atardeceres que valen la pena". Una foto, editada con inteligencia artificial, muestra a dos jóvenes sonrientes haciéndose un selfi mientras los seguidores repiten las expresiones que cualquiera podría imaginar o que incluso cualquiera ha escrito en alguna ocasión: "Son perfectos juntos", "Que pareja mas bonita, guapísimos los dos", "Ese atardecer y ustedes, increíbles". La foto es un éxito porque ha conseguido cerca de tres mil likes.

Pero algo ha pasado al otro lado del teléfono, porque la historia de amor no lo era tanto. El tal Marco es un trastornado que ha asesinado a la muchacha, cuyo nombre se desconoce. Y contempla no el teléfono, sino en entorno, incluyendo al propio visitante, con una mirada especialmente perversa -vestido aún con la misma ropa que llevaba en el momento de hacerse el selfi-. Cuchillo sierra en la mano y con el cuerpo, la ropa y el propio teléfono salpicado de sangre, ha asesinado y descuartizado a la muchacha. "Estas cosas ocurren y las vemos: la típica pareja "perfecta" en redes la cual todos están enamorados de ellos de lo guapos y perfectos que son, con sus viajes y lujos... Envidiados por todos y va y un día el tipo hace lo que hace".

"Que la gente reaccione y espabile"

Reitera el artista que no es un caso en concreto, ni siquiera en oculto, pero sí una realidad que puede encontrarse en una vida contemporánea llena de apariencias. Lo que en el ripio se califica como la Plaza Virtual del Postureo Eterno. Detrás, un intento de moraleja: "que la gente reaccione y espabile, hay demasiada gente hipnotizada en redes. Y creo que eso no es bueno. La gente comparte su vida entera intentando llamar la atención, en estas apps dejando de lado los peligros que puede conllevar que la gente sepa cada movimiento que haces. Que las redes sociales son falsas y también peligrosas".

Noticias relacionadas

Andreu Sánchez lleva pocos años como autor de fallas en solitario. Se mueve sobre todo en fallas infantiles o grandes de pequeño tamaño. Pero su hoja de resultados es más que correcta, con varios galardones de buen nivel tanto de falla como de ninot. Como ASH Arte, también tiene redes sociales, pero comedidas y profesionales, con poco más de mil seguidores y dedicada a su trabajo artístico: fallas, ninots y dibujos. Uno de ellos es, sin duda, una de las figuras más impactantes del curso fallero 2026.