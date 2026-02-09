Consulta los premios a los Mejores Ninots de la Exposición de las Fallas 2026

Pocas veces, el "mejor ninot de falla" es el más votado popularmente en la Exposición. Y, de hecho, así ha sucedido nuevamente: la figura considerada como "mejor" de la Sección Especial no es la que ganará el indulto popular. La Exposición acoge tanto la votación del público, que se desvelarán los días 14 y 15 de marzo (infantil y mayor) como el de "Mejores ninots de sección", que decide un jurado nombrado al efecto.

Los estados de ánimo de l'Antiga de Campanar, escondidos en jaulas, realizado por Josué Beitia, ha sido el galardonado en la máxima categoría. No es ni Almirante Cadarso, ni la Plaza del Pilar ni Convento Jerusalén, las más votables de acuerdo con las tendencias imperantes. Este año, l'Antiga no juega al indulto, como otras veces, sino a que la figura armonice más con el entorno en el que se va a plantar. Y el jurado ha valorado, más que los valores emocionales, la composición, el libreto por original y la calidad escultórica.

Lo mismo sucede con la figura con más ingenio y gracia, que es para Sueca-Literato Azorín, la Niña de la Guerra, que gracia no tiene ninguna -es una figura "dura"- pero tiene el valor de la originalidad, tanto de concepto -una figura doble, con efecto espejo- como de libreto -la niña que soñaba con ser feliz y que vive acobardada por los bombardeos-.

No hay que dejar de lado, sin embargo, que otra de las grandes favoritas al indulto, Ribera-Convento Santa Clara, sí que ha conseguido el título de "mejor ninot", pero con una diferencia: en este caso no se trata de una "escena costumbrista de abuelitos". Es verdad que es una persona mayor, pero en este caso es una reproducción hiper realista del artista Miguel Santaeulalia, realizada por su hijo, y que está cosechando también muchos votos.

Los premios de Mejor Ninot de Sección han premiado grupos que ya habían llamado la atención. Por ejemplo, la figura de "Blanquita", la anciana del barrio el Carmen, presentado por Bolsería-Tros Alt; aunque en general han sido más reconocibles los de Ingenio y Gracia. Ninguna de las figuras de Donald Trump, Pedro Sánchez, Ábalos o la directora de orquesta María José Catalá han sido reconocidas.

Figuras con ingenio: Juan Roig, Los Meconios, Maribel Vilapana...

Entre las figuras galardonadas con el ingenio y gracia está la de Montortal-Torrefiel, la "dana madrina" Maribel Vilaplana con el Pinocho Mazón o la caricatura de FranciscoSegura, presidente de Convento Jerusalén, en Tomasos-Carlos Cervera. En Primera A, la más ingeniosa es el concejal Santiago Ballester convertido en Harry Potter y en Primera B, los problemas de vivienda que propone Doctor Collado. O en Segunda A, Juan Roig como abad del "Convento", pidiendo premios a la bola de cristal de Nico Garcés. También reciben premio de ingenio Los Meconios, convertidos en Obispo Jaime Pérez en leones del Congreso de los Imputados. Otra figura dura es la de Plaza de la Morería, dedicada al dolor de la madre por un bebé muerto prematuramente.

Las cosas cambian en Especial Infantil, donde el preciosismo se impone en la votación popular y también en la calidad escultórica -que pasa por la elaboración de una buena maqueta y su posterior pase por la impresora-. En este caso, Zvonimir Ostoic hace buena su condición de candidata a todo llevándose el premio al mejor ninot, mientras que al ingenio y gracia es también para una figura que no invita a la risa, pero sí que es sumamente original: los niños super héroes que pelean contra el cáncer infantil.

Jurados con paridad

Los jurados fueron elegidos por sorteo, tal como se había estipulado en las normas del presente ejercicio. Aplicando la ley de Igualdad, el número de jurados se ha hecho con la mayor paridad posible: 23 hombres y 22 mujeres, todos ellos aportando una declaración jurada de que no tienen incompatibilidades que les inhabiliten para las secciones que han calificado.

Lo mismo se ha hecho con los "oyentes", aquellos que no tienen todavía experiencia y cuya presencia, sin voz ni voto, es una especie de iniciación para poder ser jurados a partir del próximo año.

La visita de los jurados tuvo lugar el pasado domingo, el segundo día de visitas al público, pero a puerta cerrada: a las ocho de la mañana, para poder hacer el examen de las secciones encomendadas.