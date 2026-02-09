Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas de València 2026 ya tienen preparado su "mascletódromo"

El nuevo sistema de protección del Ayuntamiento de València, que comenzó a construirse el 29 de enero, estará operativo para la "macrodespertà" y la "mascletà" del próximo 22 de febrero.

El vallado, desde el balcón municipal / Ayto Vlc

Moisés Domínguez

València

El Ayuntamiento de València ha completado el cerramiento del recinto interior en la plaza municipal para poder celebrar en su interior las "mascletaes". La "jaula" es el sistema de protección ante una posible salida de fuegos artificiales que puedan impactar en el público.

Los trabajos empezaron el pasado 29 de enero y se han prolongado hasta este fin de semana. Con tiempo de sobra, dos semanas para ser utilizado por primera vez en la mañana del 22 de febrero, con el remate de la "macrodespertà" y la posterior "mascletà" de las dos de la tarde.

El recinto queda cerrado completamente, pero seguirá siendo transitable, porque dispone de dos grandes puertas por las que el público podrá seguir cruzando la plaza.

La "jaula" es la evolución más grande de los sistemas de protección para el disparo, que empezaron en su momento con pequeñas y rudimentarias vallas, sustituidas posteriormente por este contenedor mucho más alto, aunque su capacidad para evitar incidentes no lo es al cien por cien: ocasionalmente se ha producido la caída de alguna carcasa sin explotar fuera de su zona de influencia generando algunas situaciones de peligro. Sin embargo, construida hace ya años, sí que es verdad que constituye un sistema de protección muy seguro.

