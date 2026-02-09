¡Ya llegan las vallas!

Siempre hay una jornada, en la agenda de la fallera mayor, que tiene su puntito de "matapersonas": es el de la sesión doble de intercambios e imposiciones. No hay más fines de semana que dos -y menos este año, que la presentación se fue a los días 30 y 31- y por eso, todo hay que saldarlo, mayores e infantiles, en dos fines de semana. Este domingo, Carmen Prades cumplimentó a más de la cuarta parte del censo fallero.

Pero eso no solo quiere decir que tenía que recibir, besar y posar; recibir, besar y posar: antes, los días previos, había que firmar una a una todas las fotos.

¿Y la corte? Pues ya se sabe: contemplar el rimero de falleras mayores y galardonados y aplaudirles. Con la única licencia de salir a participar de la foto cuando se trata de sus comisiones. Y entre la sesión matinal y la vespertina, apenas unos minutos de descanso para comer algo.

Este acto, por cierto, antaño tenía un nombre más cursi e incluso con su toque clasista: "Presentación de la Fallera Mayor de València a las Falleras Mayores de las comisiones.

Aquí abajo tenéis las galerías de fotos del domingo.