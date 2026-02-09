NOTICIAS DE FALLAS
¡Ya llegan las vallas!
A cada día que pasa aparecen nuevas señales de que las Fallas 2026 están a la vuelta de la esquina. Si durante el domingo se supo que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo la revisión de cornisas y balcones en la Plaza del Ayuntamiento, ahora también empiezan a llegar a las demarcaciones las vallas que delimitarán el espacio de los monumentos. Las primeras, como siempre, las amarillas de La Fallera, todo un clásico. También han empezado a instalarse grandes postes y focos para sostener la iluminación e iluminar las fallas.
Agenda del lunes, 9 de febrero
Hoy las cosas se ponen serias: a las seis de la tarde empezará la lectura de los premios de ninots (mejor ninot y con más ingenio y gracia) por sección de cuantos se exhiben en la Exposición.
- 18 h. En la sede de la JCF, fallo del concurso de mejores ninots y ninots con más ingenio y gracia por sección de la Exposición
- 20 h. En Duque de Gaeta, presentación de los bocetos de las Fallas de Primera B
Jornada maratón para Carmen y la corte
Siempre hay una jornada, en la agenda de la fallera mayor, que tiene su puntito de "matapersonas": es el de la sesión doble de intercambios e imposiciones. No hay más fines de semana que dos -y menos este año, que la presentación se fue a los días 30 y 31- y por eso, todo hay que saldarlo, mayores e infantiles, en dos fines de semana. Este domingo, Carmen Prades cumplimentó a más de la cuarta parte del censo fallero.
Pero eso no solo quiere decir que tenía que recibir, besar y posar; recibir, besar y posar: antes, los días previos, había que firmar una a una todas las fotos.
¿Y la corte? Pues ya se sabe: contemplar el rimero de falleras mayores y galardonados y aplaudirles. Con la única licencia de salir a participar de la foto cuando se trata de sus comisiones. Y entre la sesión matinal y la vespertina, apenas unos minutos de descanso para comer algo.
Este acto, por cierto, antaño tenía un nombre más cursi e incluso con su toque clasista: "Presentación de la Fallera Mayor de València a las Falleras Mayores de las comisiones.
Aquí abajo tenéis las galerías de fotos del domingo.
Falleras de Primera (A)
Aprovechando la inauguración de la Exposición del ninot, las cortes de honor procuran inmortalizarse con sus respectivas figuras. Lo que permitió juntar a "la pareja de las altas". Vega Archer y Paula Castell con las falleras de la última fila, la que aparece antes de Carmen. Ambas pertenecen a sendas comisiones de Primera A: Mercado Central y Conde Salvatierra. Y en la Exposición, además, sus ninots están uno al lado del otro.
Un premio diferente
Mira que se entregan premios en la sociedad fallera. Pero si hay un original y diferenciado, ese es el Premi de les Arts Vicente Monfort, que concede la comisión de Alameda-Av. Francia a la trayectoria en el mundo de la cultura. Se esmeran en que el jurado sea profesional y que la persona agraciada haga justicia a la figura de Vicente Monfort.
En esta ocasión, la agraciada, que recibirá el premio el 11 de febrero, será la directora, modelo, presentadora, actriz, productora y escritora alicantina Vanesa Romero.
Que se suma de esta forma a la galería de premiados a lo largo de los años:
2013. Josep Vicent Pérez
2014. Sergio Peris-Mencheta
2015. Belén Rueda
2016. Rafael Amargo
2017. Nacho Fresneda
2018. Sole Giménez
2020. María Esteve
2023. Paco Roca
2024. Miquel Navarro
2025. Sebastián Roa
¿Quieres vivir la experiencia de asistir a una "mascletà" en el balcón municipal? Pinchando en este enlace te contamos como hacerlo
Ingeniero Vicente Pichó-Avenida Valladolid ha vuelto a coger carrerilla. Hubo un tiempo en el que llegó a sumar siete primeros premios consecutivos. Después dejaron de militar en la última sección, José Antonio Marcó pasó a firmar, ahora sí, las fallas y subieron varias categorías, donde las cosas no son tan fáciles. Sin embargo, ahora vuelven a estar en racha y acuden a las Fallas 2026 con "Dualidad" y con dos primeros premios logrados en los dos últimos ejercicios.
La falla infantil, "Un any molt dolç", supondrá el estreno de Laura Martinez Peralta
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Adiós a la palmera más famosa de València
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes