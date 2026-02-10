Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos

La celebración de las Fallas en València siempre ha sido un evento que involucra tanto a los estudiantes como a los trabajadores. En este sentido, este 2026 tanto el calendario escolar como el laboral han generado controversia. Este año, el calendario de los estudiantes ha experimentado una modificación importante: se ha decidido que los alumnos disfruten del 16 de marzo como día libre, lo que se compensará con un final de curso más tarde, el 22 de junio.

Esta medida fue aprobada por el Consejo Escolar de València, que decidió que el 16 sería una jornada festiva para los escolares falleros. La iniciativa fue resultado de un acuerdo unánime entre los sindicatos, las asociaciones de padres y madres, y los propios docentes. El objetivo era evitar un notable absentismo escolar, que ya se preveía para el viernes 20 de marzo, dada la cercanía de la celebración las Fallas.

Imagen de archivo de una niña vestida de fallera. / JCF

Solo un día festivo

Sin embargo, este tipo de modificaciones en el calendario escolar no se han trasladado al laboral. Mientras que los estudiantes podrán disfrutar de días libres desde el 16 hasta el 19 de marzo, los trabajadores valencianos solo contarán con el 19 de marzo, el día de San José y festivo en toda la Comunitat Valenciana.

Esto significa que la mayoría de los falleros tendrán que hacer malabares para poder fisfrutar de las Fallas como desean. De hecho, el panorama es complicado para aquellos que deseen participar en la Ofrenda a la 'Geperudeta', que se celebra el martes y el miércoles de la semana fallera, ya que solo podrán contar con el jueves.

Imagen de archivo de la Ofrenda. / Germán Caballero / L-EMV

Sin posibilidad de puente

Además, no existe la opción de solicitar el viernes 20 de marzo como festivo para hacer puente, lo que deja a muchos valencianos con pocas opciones para disfrutar de la festividad de manera completa. Esto se debe a que el calendario laboral se rige por unas normas diferentes y no contempla ajustes extraordinarios para la celebración de eventos locales, a diferencia del calendario escolar.

Este desfase entre el calendario escolar y el calendario laboral pone de manifiesto la falta de una estrategia coherente para armonizar los días festivos en València. Mientras que los escolares disfrutarán de un respiro considerable, los trabajadores, y sobre todo los falleros, se ven obligados a tener que hacer lo imposible para organizarse para poder disfrutar de las Fallas.