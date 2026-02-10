La alerta de viento ralentiza el inicio de la "plantà" de las luces de las Fallas 2026

Las señales de la inminencia de la llegada de las Fallas 2026 se multiplican en la ciudad. Así, en los últimos días se ha instalado la valla de la "mascletà", que ya está completa, pero que seguirá siendo transitable. También se está llevando a cabo, desde el domingo, la revisión de fachadas y cornisas en la plaza municipal. Así mismo, en las demarcaciones se han empezado a depositar las vallas que utilizarán las comisiones para rodear los monumentos.

Y este lunes ha empezado uno de los procesos más importantes, aunque lo haya tenido que hacer, finalmente, a medio gas. Desde primera hora de la mañana, las empresas de iluminación han iniciado la instalación de los adornos luminosos. Y si es a medio gas es porque las jornadas de martes y miércoles, con avisos naranja de fuertes vientos han aconsejado no a montar tanto las guirnaldas como los elementos afianzados: postes y focos, que tienen menos posibilidad de sufrir percances.

Inicio del montaje en Islas Canarias-Trafalgar / Francisco Calabuig

Las góndolas con los operarios serán, en las próximas semanas, una estampa habitual / Moisés Domínguez

Primero, las pequeñas

De momento, las únicas luces que están autorizadas a montarse son las que no interrumpen el tráfico. Al contrario de lo que sucede con las fallas, que las de Especial y Primera salen antes, aquí serán los grandes montajes de la Sección A los que tardarán más en montarse al generar, ocasionalmente, interrupciones o restricciones de tráfico. Esas lo podrán hacer del último cuarto del mes de febrero, pero aún así dispondrán de más de dos semanas para montarse. La inauguración de los grandes adornos será el viernes, 6 de marzo, por la tarde, mientras no son pocas las comisiones que, iniciado ya marzo, dejan encendidas sus guirnaldas.

De éstas hay pocas montadas aún, y corresponden en gran medida a las escasas comisiones que montaron en Navidad y que las han dejado ya preparadas. En su tiempo, durante la presidencia de Alfonso Grau, el Ayuntamiento subvencionaba generosamente el consumo si las comisiones iluminaban ya en Navidad.