Los presidentes votarán si se sanciona a las fallas que lleguen tarde a la entrega de premios del 16 y 17 de marzo

El pleno de la Junta Central Fallera cerró sus sesiones del ejercicio con las últimas premisas ante la fiesta que viene.

En el informe de presidencia, el concejal Santiago Ballester dio algo de luz a un detalle que ha llamado la atención durante la entrega de "ninots" para la Exposición: las obras que se están realizando en las márgenes del estanque, que ha obligado a vallar una parte del recinto. Algo que inquiera porque, el día de la recogida, se acumulan miles y miles de personas para retirar las figuras. El edil aseguró que "se nos ha informado que las obras estarán finalizadas para la recogida de los días 14 y 15. Evitando que haya tapones, tanto para la retirada de las figuras como por la gente que acude. Son sesiones con mucha más concentración de personas que hace unos días".

Obras en el entorno del estanque. / Moisés Domínguez

También ha informado que, a estas alturas, ya se han enviado "más del 50 por ciento de las autorizaciones de ocupación de calles para actividades, así como todas las bunyolerías". Aseguró en ese sentido que en la casa grande "se han creado dos ventanillas separadas, una para subvenciones y otra para permisos, lo que nos ha permitido despachar antes que nunca los permisos".

El pleno sometió a votación la propuesta de Albacete-Marvá, pero por extensión del sector La Roqueta-Arrancapins, de que la asamblea vote un nuevo tipo de sanción: si una comisión llega tarde a la entrega de premios sin causa suficientemente justificada, al año siguiente no podrá asistir a este mismo acto. Es decir, los estandartes se tendrían que recoger o en la sede de la JCF o algo similar.

Una sanción parecida a la de la Ofrenda (quien incumple se puede ver llevada a las tres y media de la tarde al siguiente) o al acabar las verbenas (se impide organizar alguna en las fiestas del siguiente año).

Finalmente, con algunas contrapropuestas y opiniones, se aprobó por gran mayoría. Serán, pues, los presidentes, si adoptan esta medida para que ninguna comisión se "duerma" a la hora de acudir a un acto cuyo minutado se mide casi al milímetro, puesto que tiene que acabar antes de la "mascletà".

También se aprobaron las normas de la Ofrenda, que no cambian respecto a las del año pasado -a la espera de que se explique el nuevo control que se hará con chips informáticos-.

Ballester recordó que "todos, absolutamente todos, incluyendo las entidades invitadas, tienen que cumplir las mismas normas. Y esto incluye también las sanciones. Sea una comisión de falla o una casa regional o cualquier invitado".

Y recordó que "este año hemos facilitado el informe de lo que habíamos detectado que había incumplido normas. Fue un apercibimiento para todas. Este año, los que incumplan, y el informe estará en el pleno de junio ya para sanción".