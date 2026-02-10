Las comisiones de Primera B unen fuerzas

Las comisiones de Primera B han celebrado, por segunda vez, la presentación conjunta de sus proyectos, aunque se habían ido goteando durante los meses anteriores. No es una Federación, al menos de momento. Tan solo es una "libre asociación de comisiones". La categoría de bronce es más porosa que Primera A o Especial, pero sí que es verdad que muchas comisiones repiten año tras año.

Un par de semanas después de la fecha prevista -se suspendió por el luto oficial-, todas ellas se reunieron en el casal de Duque de Gaeta para presentar sus "foams" y socializar entre ellas.

Mar Vivanco y Daniela Roig fueron recibidas con honores / Fotofilmax

También acudieron Carmen Prades y la corte de honor. Y si en Primera A habrá un particular "duelo de cortesanas" entre Vega Archer y Paula Castell, representantes de Mercado Central y Conde Salvatierra, en la categoría de bronce se repetirá la historia, puesto que Mar Vivanco y Daniela Roig sabrán el 16 de marzo cual de sus comisiones queda por delante: Doctor Collado o Joaquín Costa-Conde Altea. Ambas fueron recibidas de forma especial por su gente.

Carmen Prades y Mar, con el caballete de Doctor Collado / Fotofilmax

Os recuerdo los participantes de la Primera B el próximo mes de marzo.

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín y Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €

Una nueva atracción: los Bomberos La inspección de cornisas y balcones en la Plaza del Ayuntamiento se ha convertido poco menos que en una atracción. La espectacularidad del vehículo extendiendo su brazo para que, desde la cesta, se lleve a cabo la inspección, unido a la calle cortada o las luces de emergencias hace preguntarse a más de uno qué está pasando. Hasta que la tranquilidad con la que se trabaja deja claro que es un trabajo rutinario.

Este fin de semana ha sido uno de los clásicos de visitas a los talleres. Y hay que apurarse, porque los días hábiles se están acabando. Teniendo en cuenta que, si no celebras la presentación -están en el tramo final-, hay visita a la Exposición del Ninot. Y en nada, la "replegà" y el 22, con la Crida, todos en el casal. Exposición-Micer Mascó acudió a visitar a Salva Banyuls y Néstor Ruiz. Las diferencias son, a estos niveles, sutiles. Pero van con el tercer presupuesto y acceden a la competición con ganas de "morder" en la zona más noble del escalafón. Se va a poner guapa la zona alta. De momento, la mareona verde se hizo la foto de grupo ritual en estos casos. Para los artistas es el momento de la reválida después de estrenarse en la Especial (como autores) el pasado año.

La marea verde de Exposición / Falla Exposición

La Plaza de Honduras debate la sostenibilidad La falla Plaza de Honduras continúa con su apuesta por fallas sostenibles. De la mano de Socarrat Estudio están dejando una marca claramente definida, a la que contribuye la materialización de José Luis Platero y que ya están integrados plenamente en la Federación de I+E. El 11 de febrero invitan a participar en unas jornadas sobre sostenibilidad con la participación de artistas falleros y miembros destacados de la sociedad fallera. Este es el programa: 17 h. "Hacia un monumento más sostenible" con Vicente Julián García, José Luis Platero y Miguel Arráiz

17.4 h. Plantando futuro: casales sostenibles y finanzas amb trellat, con Rafa Mengó, Antonio Escrig, Sebastián Marín y Sergio Villanueva

18.30 h. Pitch tecnológico con presentación de proyectos innovadores.

Premios del Concurso de Maquetas Además de los premios de mejores ninots de sección, también se concedieron los premios del Concurso de Maquetas y Concurso de Escenas de Fallas. Que puedes contemplar en la propia Exposición del Ninot, ya junto a la salida. Este es el podio: Maquetas de Fallas 1º. Espartero-Ramón y Cajal 2º. General Llorens 3º. Blas Gámez-Ángel Villena Maquetas de Escenas 1º. Pérez Galdós-Jesús-M. Sosa 2º. Humanista Mariner-Manuel Simó 3º. Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula