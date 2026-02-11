Las fallas no tendrán que pagar a la SGAE

La Junta Central Fallera (JCF) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han firmado un nuevo convenio de colaboración que garantiza el desarrollo de los actos falleros con música y representaciones culturales sin que las comisiones falleras tengan que asumir directamente el pago de los derechos de autor.

El acuerdo entrará en vigor en el ejercicio fallero de 2026. La Junta Central Fallera abonará los derechos derivados del uso del repertorio musical gestionado por SGAE en actos oficiales y actividades organizadas tanto por la propia JCF como por las comisiones integradas en ella. Por este convenio Junta Central Fallera abonará un total de 102.000 euros a la SGAE.

Tranquilidad para las comisiones

Como ha explicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, “este pago que asume JCF supone un gran alivio económico para las comisiones falleras, que ya no deben estar pendientes de complir los trámites con SGAE, por lo que cumplen la normativa en uno de los elementos más característicos de las fiestas falleras, la música”.

El convenio contempla la autorización para la comunicación pública de obras musicales en pasacalles, cabalgatas, desfiles, verbenas, conciertos gratuitos y otras actuaciones en directo propias de la fiesta fallera, así como la colaboración en iniciativas de promoción y difusión del patrimonio cultural valenciano, tanto musical como teatral.

Además, el acuerdo incluye bonificaciones sobre las tarifas generales de SGAE, que pueden alcanzar hasta un 25%, siempre que los actos sean de acceso gratuito y se cumplan los requisitos establecidos.