Los niños de Quart Extramuros-Velázquez ganan el Teatre Faller Infantil de 2026

La comisión de Quart Extramuros-Velázquez se lleva la cabeza del león en la Gala Infantil de la Cultura. El festejo sirvió para desentrañar los galardones de las actividades culturales infantiles y de ellas, el más importante es el concurso de teatro.

Tras alcanzar el tercer premio el año pasado, la comisión de Olivereta se alza con el primer premio tras la puesta en escena de la obra inédita El professor Grill i Lula la libèl·lula. Supera a los tantas veces ganadores San Marcelino, que está viviendo un elevo generacional -Gorka Pascual, por ejemplo, ya está nominado como actor novel en el concurso adulto-, pero ha estado muy cerca, logrando varios premios individuales. Completa otro clásico, Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, el podio. Como curiosidad, con premio de actor novel para el hijo de la delegada de gobierno, Antonio Cebrián Bernabé, y con doblete de una clásica en el escenario de la comisión, Carla Ferrús, que ha ganado la mejor dirección con la puesta en escena de "Els Guardians de la Flama", que se ha llevado también el premio del concurso literario.

Estos son los galardonados:

Concurso de Teatro

Premios de Obra

1º. Quart Extramuros-Velázquez (El professor Grill i Lula la libèl·lula)

2º. San Marcelino (Calidoscòpica)

3º. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Els Guardians de la flama)

4º. Olivereta-Cerdà i Rico (La fàbrica de paraules)

5º. Archiduque Carlos-Músico Gomis (Harca)

Actor Principal

Erick Gómez (Quart Extramuros-Velázquez)

Actriz Principal

Nerea Roldán (San Marcelino)

Actor de reparto

Marc Domínguez (San Marcelino)

Actriz de reparto

Alyssa Álvarez (Fray J. Rodriguez)

Actor Novel

Antonio Cebrián Bernabé (Fray J. Rodríguez)

Actriz Novel

Lía Gómez (Actor Mora-Av. Constitución)

Actor Pequeño

Enrique Vela (Duque de Gaeta)

Actriz Pequeña

Maya Cantó (Fray J. Rodríguez)

Dirección

Carla Ferrús (Fray J. Rodríguez)

Montaje

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

Obra inédita

Quart Extramuros-Velázquez (El professor Grill i Lula la libèl·lula)

Concurso de Declamación

Premio Extraordinario de Declamación Infantil:

Emma Llop Chicote (Plaza del Árbol)

Declamación Categoría A

1º Marina Agustín Albertos (Félix Pizcueta-Cirilo Amorós)

2º Carla Costa Ríos (Santiago Rusiñol)

3º Enrique Vela (Duque de Gaeta)

4º Altea Perea Salom (Duque de Gaeta)

5º Larimar Ortí Solano (Barrio de San Isidro)

Poema Inédito: La Festa que ve de CAsa, de Manuel Izquierdo para Duque de Gaeta

Declamación Categoría B

1º Sara Contell Tuburcio (Duque de Gaeta)

2º Nerea Prats Torija (Olivereta)

3º Martina de la Fuente Gutiérrez (Venezuela-Agustín Sales)

4º Sofía Llibrer Portela (Duque de Gaeta)

5º Emma Llop Chicote (Plaza del Árbol)

Poema Inédito: L'Arc de Sant Martí, de Cristina Martínez para Peris y Valero-Cuba

Declamación Categoría C

1º Marina Fernández Costa (En Plom)

2º Altea García Guijarro (Olivereta)

3º Lucía Martínez Bonilla (Olivereta)

4º Martina Ruipérez Navarro (Barrio de San Isidro)

5º Iker Espeleta Garrigós (Jacinto Labaila-Manuel Simó)

Poema Inédito: M'En vaig a casa la iaia, de Eva Guijarro para Olivereta-Cerdá y Rico

Literario de apropósit infantil

1º Comença el Joc, de Manuel Andrés Zarapico

1er finalista: La Pinta Màgica, de Amparo Garayoa

2o finalista: Fallerament, de David Antolín

Literario de teatro infantil

1º Els Guardians de la Flama, de Carla Ferrús

1er finalista: Jugant amb el temps, de Trini Navarro

2o finalista: Historietes Nanianes, de Hernan Mir