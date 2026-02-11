Noticias de Fallas: La Cabalgata del Ninot hace muy mala cara

Siete participantes en la edición de 2023; seis en 2024 y ya cinco tanto en 2025 como 2026. Lo único bueno, en este caso, es que el desfile no se eterniza. Pero el que fuera uno de los festejos emblemáticos del programa, además de ser uno de los más antiguos, ha quedado en una participación mínima. A pesar de que, con lo que hay, el festejo no deja de tener tirón. Los participantes -bajo los que también se arraciman o se pueden arracimar falleros de sus correspondientes agrupaciones- son las mismas que el año pasado: Quart-Palomar, García Lorca-Oltá, Albacete-Marvá, Archiduque Carlos-Xiva y Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá.

Hace una generación, las calles de la ciudad albergaba no una, sino tres cabalgatas: la del Ninot, la Infantil y la del Reino. Primero cayó esta última y después se unificaron las dos satíricas. Ahora solo queda esta versión mínima, además del Cant de l'Estoreta del 1 de marzo.

La Cabalgata empezará a las 17.30 horas del sábado 28 de febrero con salida en la Glorieta y final en la Plaza del Ayuntamiento, incluyendo como remate la entrada de una primera pieza de la falla municipal.

Agenda del 11 y 12 de febrero Miércoles, 11 de febrero 16.30 h. - 19 h. En Las Naves, Jorndas sobre Fallas Sostenibles e Innovadoras organizado por la falla Plaza de Honduras. 17 h. "Hacia un monumento más sostenible" con Vicente Julián García, José Luis Platero y Miguel Arráiz

17.4 h. Plantando futuro: casales sostenibles y finanzas amb trellat, con Rafa Mengó, Antonio Escrig, Sebastián Marín y Sergio Villanueva

18.30 h. Pitch tecnológico con presentación de proyectos innovadores. 19:00 h .- Gala de la Cultura Infantil en el Teatro Principal. 20 h. En Alameda-Avenida de Francia, entrega del Premi de les Arts Vicente Monfort a Vanesa Romero Jueves, 12 de febrero 20:00 h .- Gala de Teatro de Junta Central Fallera en el Teatro Principal.

Los colores de las parkas En esta sección no os hemos mostrado los colores de las parkas que llevarán falleras mayores y cortes de honor. De hecho, los estrenaron en la entrega de "ninots": estaba previsto que acudieran con los blusones y así lo hicieron, pero como hacía "rasca", también se pusieron la prenda de súper-abrigo. Feror entregó hace ya días los "plumas", una vez tomadas las medidas y una vez bordado el escudo de la JCF y el nombre de pila de cada una. Las mayores irán con un color crema y las infantiles, con el clásico azul marino.

Las parkas ya están en poder de las cortes de honor / Moisés Domínguez

El próximo fin de semana, el casal de Maestro Valls-Marino Albesa acoge su clásico Merca Mestre, un escaparate fallero para la adquisición de complementos. Será en jornada doble el sábado 14 y la matinal del 15. La comisión organiza dos a lo largo del ejercicio: la del Mig Any y ésta, ya con las fiestas a la vuelta de la esquina.

Un recuerdo de la Exaltación: sus vericuetos. Fue hace nada.

La otra cara de la Exaltación /

Antes os he hablado de parkas. Ahora, de polares. Las comisiones tienen un cromatismo bastante determinado: predominan los rojos, azules y verdes. Pero algunos se salen de la norma. Esta es la visita de Mont de Pietat al taller de los hermanos García, luciendo su amarillo. La comisión de Xirivella, que ahora mismo está en el puesto 18 del ranking del censo de la JCF, es de las pocas, poquísimas, que lo tiene (ellos y General Pando y poco más).

El caballete imposible Así exhibe el esqueleto de una composición el artista Isidro Ventiscas. Cuyo estilo de figuras angulosas es todo un clásico. Vale que es una figura de pequeño tamaño, pero no deja de ser un auténtico alarde de equilibrio. Dos ángulos rectos para formar un "cuatro" que recubre la figura. Y abajo, como base de sustentación, la "baldosa" también de madera. Cuando la figura es mucho más grande, de monumentos de secciones altas, ya sabéis, hay que utilizar madera más oscura y dura.