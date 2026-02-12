L'Antiga de Campanar anuncia al artista Josué Beitia hasta las Fallas de 2028
Artista y comisión se aseguran la continuidad tras la victoria en 2024, el gran resultado de 2025 y las excelentes sensaciones que hay de cara a 2026
L'Antiga de Campanar ha anunciado la renovación del artista Josué Beitia. Pero como el año pasado ya anunció un contrato doble, para plantar en 2026 y 2027, el anuncio supone que queda comprometido para el ejercicio de 2028. Si prácticamente no había ningún artista confirmado para dentro de doce meses, la comisión de Campanar va más allá y anuncia compromiso a 24 meses vista.
De esta manera, Beitia plantará, como mínimo, cinco fallas en esta demarcación, después de que debutara en 2024 con una victoria en la máxima categoría. Un éxito que refrendó en 2025 consiguiendo el segundo premio incluso a pesar de tener que llevar a cabo numerosos trabajos de restauración y recuperación después de que su taller, por entonces en Benetússer, fuera arrasado por la dana.
Ahora, en un nuevo taller y con dos fallas de gran volumen a sus espaldas, afronta el proyecto "Sent i Ment", con diseño de Carlos Benavent.
De esta manera, tanto unos como otros se aseguran una candidatura de primer nivel para optar a lo más alto. De hecho, en la presentación oficial del proyecto no han dudado en asegurar que están preparados para plantar cara a Convento Jerusalén, los vigentes campeones.
Trayectoria de Josué Beitia en fallas grandes de València
2015 5A - Felix Pizcueta-Cirilo Amorós
2015 4A - Cuba-Buenos Aires
2016 7A - Alicante
2016 4A - Cuba-Buenos Aires
2018 3A 13º Mercado Monteolivete
2018 3B 10º Archiduque Carlos-Xiva
2019 1B 5º Fernando el Católico-Angel Guimerá
2019 2B 7º Pío XI-Fontanares
2019 3A 6º Mercado Monteolivete
2019 3C 6º Archiduque Carlos-Xiva
2021 1B 2º Fernando el Católico-Angel Guimerá
2021 3A 8º Mercado Monteolivete
2022 1B 6º Fernando el Católico-Angel Guimerá
2022 2A 2º Pío XI-Fontanares
2022 3B 7º Mercado Monteolivete
2022 5C 1º S. Vicente-Marvá
2023 1A 4º Císcar-Burriana
2023 1B 8º Fernando el Católico-Angel Guimerá
2023 2B 10º Pío XI-Fontanares
2023 4C 2º S. Vicente-Marvá
2024 Esp 1º Monestir de Poblet-A. Albiñana
2024 1A 6º Císcar-Burriana
2024 1B 8º Fernando el Católico-Angel Guimerá
2025 Esp. 2º Monestir de Poblet-A. Albiñana
