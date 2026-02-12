Un traje de Marta Mercader para rematar un "salto de alegría"

El pasado 13 de octubre, el taller de Flor d'Aigua-Flor de Cotó publicaba una foto de Marta Mercader dando un salto. De esas que, cuando se hacen, siempre desaparecen los pies. Con una expresión muy Marta Mercader, la que hemos ido descubriendo con el paso de los meses. "Hoy saltamos de alegría junto a Marta Mercader". NO es para menos, porque el taller de la plaza Juan de Vilarrasa fue el indumentarista de su año de fallera mayor en Alberic-Heroi Romeu. Suyos fueron los primeros trajes con los que apareció en el estreno, como en la Proclamación o en la Senyera del Marítim.

La imagen con la que Flor d'Aigua-Flor de Cotó celebró la elección de Marta / KRSTUDIOS

Ahora, el taller se ha lucido con la confección de uno de los trajes más emblemáticos del ejercicio: el de la inauguración de la Exposición del Ninot. Flor de Cotó hace la confección y Flor d'Aigua, su gran especialidad, la peineta.

Para la ocasión, el traje de culto fue un estrecho de seda de Sedica de nombre Angélica junto con unas manteletas de María Teresa de Albuixech en muselina y oro con puntillas" describe la ficha técnica. "Se le ha confeccionado con un patrón clásico del S. XVIII con envares interiores y manga francesa con adornos en otomán".

Una peineta, por supuesto del Taller Flor d’Aigua de dibujo exclusivo con un busto de cupido "con una forma tradicional de punta, hecha 100% a mano", completado con un aderezo de barquillo en circonitas y piedra central en verde de Ortiz cinceladores, zapatos con lazo de otoman y hebilla de Ortiz Cinceladores de estilo afrancesado hecho por Solepiel, completado con ahuecador y enaguas de Margarita Vercher.

Los detalles / Amparo Fotografía