Noticias de Fallas: Vanesa Romero recibe el Premi de les Arts Vicente Monfort
La actualidad de las Fallas 2025 a 12 de febrero
Vanesa Romero dispone de un currículum que incluye ser directora, modelo, presentadora, actriz, productora y escritora. Y también fue belleza en Alicante, cargo que no pudo ejercer en su distrito porque pasó a ser dama de honor de la Bellea de 1995, Mar Argilés, y en aquella época las presentantes de las comisiones se presentaban en el mismo año, no como saliente.
El caso es que, tras una dilatada carrera en el mundo artístico, ha sido la elegida por la falla Alameda-Avenida de Francia para recibir el Premi de les Arts Vicente Monfort, que distingue a personalidades valencianas en cualquiera de las artes aplicadas.
El casal acogió le entrega, a la que tambén acudió Carmen Prades. Se une la alicantina, de esta forma, a una selecta nómina de galardonados.
Agenda de hoy y mañana
Jueves, 12 de febrero
20:00 h .- Gala de Teatro de Junta Central Fallera en el Teatro Principal.
Viernes, 13 de febrero
19:00 h. - Gala Infantil y Juvenil de Junta Central Fallera en las Atarazanas.
19 h. En el Centro del Carmen, inauguración de la Exposición dedicada al diseñador Paco Camallonga, que estará abierta hasta el 26 de abril.
19 h. – 21 h. En L’Antiga de Campanar, recolecta solidaria de productos para perros y gatos a beneficio de la Asociación Petjades Trobades.
19.30 h. Presentación del libro del 50 aniversario de la falla Ministro Luis Mayans-Platero Suárez
19.45 h. En San Miguel de los Reyes, presentación de los bocetos de la Agrupación Mercado de Jesús
Los escaparates de indumentaria son otro de los augurios de lo que está a punto de llegar. Además, suelen ser estacionales, en función a las festividades que se avecinan. Así luce el de Flor d’Aigua-Flor de Cotó, en la plaza Juan de Vilarrasa.
Este viernes se inaugura en el Centro del Carmen una exposición dedicada al diseñador Paco Camallonga, conocido y bien conocido en la plástica fallera como autor de numerosos diseños. La exposición propone un recorrido por su obra, sus referentes y su manera de entender la creación. Incluye algunas de sus creaciones más icónicas, como el ninot “El Poble salva al Poble” de la falla del Pilar del pasado año, indultado por el Gremio de Artistas Falleros para pasar a formar parte de sus fondos artísticos. Estará abierta hata el 26 de abril.
Marta Mercader y la corte de honor vivieron la experiencia de una Gala de la Cultura Infantil, entregando los premios principales del concurso de teatro. Siguiendo el ritual, ocuparon los palcos principales del recinto.
Aquí teneis todo el listado de ganadores de la Gala de la Cultura Infantil
Y hoy se celebra la Gala de la Cultura. No puedo menos que recordar la del año pasado, que tuvo su intrahistoria. Julián Carabantes, que estaba detrás del acto, sugirió expresamente que, ya que el Extra de Fallas se iba a desarrollar en Madrid y que queríamos llevar a fallera mayor y corte a un musical, que fuéramos a “The Book of Mormon”, ya que el hilo argumental iría por esta obra,pero en versión fallera.
La consecuencia fue las falleras regresaron de Madrid tarareando el socorrido “¿Que tal?” y, al día siguiente, en el palco, se encontraron con, exactamente, lo mismo.
No es cuestión de que os lo cuente: es mejor ver el vídeo y las caras de todas ellas.
El censo fallero a 1 de enero, ya os lo contamos, era de 122.740, pero aún hay hasta el 28 de febrero para incorporar altas. Esa cifra es la que contará de cara a la Ofrenda, pues se entiende que, hasta ese día, se admiten nuevos falleros que, a la hora de la verdad, lo que quieran es participar en ese acto. Las altas que se reciban a partir del 1 de marzo no se contabilizarán para el ejercicio actual. Y se supone que, especialmente a estos recién llegados, se les dará de baja como a todos los demás. Más que nada, para que... no queden como reserva de números de cara a la Ofrenda de 2027.
