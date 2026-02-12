Noticias de Fallas: Vanesa Romero recibe el Premi de les Arts Vicente Monfort

Vanesa Romero dispone de un currículum que incluye ser directora, modelo, presentadora, actriz, productora y escritora. Y también fue belleza en Alicante, cargo que no pudo ejercer en su distrito porque pasó a ser dama de honor de la Bellea de 1995, Mar Argilés, y en aquella época las presentantes de las comisiones se presentaban en el mismo año, no como saliente.

El caso es que, tras una dilatada carrera en el mundo artístico, ha sido la elegida por la falla Alameda-Avenida de Francia para recibir el Premi de les Arts Vicente Monfort, que distingue a personalidades valencianas en cualquiera de las artes aplicadas.

El casal acogió le entrega, a la que tambén acudió Carmen Prades. Se une la alicantina, de esta forma, a una selecta nómina de galardonados.

Vanesa, con Carmen Prades y el cuadro de honor de la comisíon / Fotofilmax

La polifacética artista, con el premio / Fotofilmax

Vanesa, cuando fue Belleza en 1995 / RLV

Agenda de hoy y mañana Jueves, 12 de febrero 20:00 h .- Gala de Teatro de Junta Central Fallera en el Teatro Principal. Viernes, 13 de febrero 19:00 h. - Gala Infantil y Juvenil de Junta Central Fallera en las Atarazanas. 19 h. En el Centro del Carmen, inauguración de la Exposición dedicada al diseñador Paco Camallonga, que estará abierta hasta el 26 de abril. 19 h. – 21 h. En L’Antiga de Campanar, recolecta solidaria de productos para perros y gatos a beneficio de la Asociación Petjades Trobades. 19.30 h. Presentación del libro del 50 aniversario de la falla Ministro Luis Mayans-Platero Suárez 19.45 h. En San Miguel de los Reyes, presentación de los bocetos de la Agrupación Mercado de Jesús

Los escaparates de indumentaria son otro de los augurios de lo que está a punto de llegar. Además, suelen ser estacionales, en función a las festividades que se avecinan. Así luce el de Flor d’Aigua-Flor de Cotó, en la plaza Juan de Vilarrasa.

Escaparate de Flor d'Aigua-Flor de Cotó / Moisés Domínguez

Este viernes se inaugura en el Centro del Carmen una exposición dedicada al diseñador Paco Camallonga, conocido y bien conocido en la plástica fallera como autor de numerosos diseños. La exposición propone un recorrido por su obra, sus referentes y su manera de entender la creación. Incluye algunas de sus creaciones más icónicas, como el ninot “El Poble salva al Poble” de la falla del Pilar del pasado año, indultado por el Gremio de Artistas Falleros para pasar a formar parte de sus fondos artísticos. Estará abierta hata el 26 de abril.

Marta Mercader y la corte de honor vivieron la experiencia de una Gala de la Cultura Infantil, entregando los premios principales del concurso de teatro. Siguiendo el ritual, ocuparon los palcos principales del recinto.

Marta y la corte se estrenaron en el Teatro Principal / Fotofilmax

Y hoy se celebra la Gala de la Cultura. No puedo menos que recordar la del año pasado, que tuvo su intrahistoria. Julián Carabantes, que estaba detrás del acto, sugirió expresamente que, ya que el Extra de Fallas se iba a desarrollar en Madrid y que queríamos llevar a fallera mayor y corte a un musical, que fuéramos a “The Book of Mormon”, ya que el hilo argumental iría por esta obra,pero en versión fallera.

La consecuencia fue las falleras regresaron de Madrid tarareando el socorrido “¿Que tal?” y, al día siguiente, en el palco, se encontraron con, exactamente, lo mismo.

No es cuestión de que os lo cuente: es mejor ver el vídeo y las caras de todas ellas.

Moisés Domínguez