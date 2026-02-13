Fallece un operario en el montaje de las luces de una falla de Burjassot

Un trabajador ha fallecido este jueves en un grave accidente laboral en Burjassot. La víctima es un operario de una empresa de iluminación que estaba trabajando en las luces de la falla María Ros - Santo Tomás. Según ha publicado la propia comisión en sus redes sociales, el accidente se ha producido durante las labores de montaje de la iluminación de la falla.

La falla ha expresado sus condolencias en un mensaje publicado en Facebook: "Desde la falla María Ros - Santo Tomás queremos expresar nuestro más profundo pésame porque durante las labores de montaje de la iluminación de la falla se ha producido un grave accidente laboral que, lamentablemente, ha tenido como consecuencia el fallecimiento de un operario de la empresa encargada del montaje", explican. "Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de trabajo en estos momentos tan dolorosos. Queremos hacerles llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y respeto", concluyen.

Por el momento no ha trascendido las causas del accidente ni la edad del fallecido.

Las comisiones de falla están llevando a cabo el montaje de las luces, a través de las empresas dedicadas a la iluminación artística, desde el inicio de semana para que, desde los primeros días de marzo, puedan empezar los encendidos.