Accidente laboral
Fallece un operario en el montaje de las luces de una falla de Burjassot
La comisión ha expresado sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales
Un trabajador ha fallecido este jueves en un grave accidente laboral en Burjassot. La víctima es un operario de una empresa de iluminación que estaba trabajando en las luces de la falla María Ros - Santo Tomás. Según ha publicado la propia comisión en sus redes sociales, el accidente se ha producido durante las labores de montaje de la iluminación de la falla.
La falla ha expresado sus condolencias en un mensaje publicado en Facebook: "Desde la falla María Ros - Santo Tomás queremos expresar nuestro más profundo pésame porque durante las labores de montaje de la iluminación de la falla se ha producido un grave accidente laboral que, lamentablemente, ha tenido como consecuencia el fallecimiento de un operario de la empresa encargada del montaje", explican. "Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de trabajo en estos momentos tan dolorosos. Queremos hacerles llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y respeto", concluyen.
Por el momento no ha trascendido las causas del accidente ni la edad del fallecido.
Las comisiones de falla están llevando a cabo el montaje de las luces, a través de las empresas dedicadas a la iluminación artística, desde el inicio de semana para que, desde los primeros días de marzo, puedan empezar los encendidos.
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos