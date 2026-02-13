Fray J. Rodríguez acapara los premios del Teatre Faller 2026
La Gala del Teatro corona a la comisión en su 75 aniversario con la mejor obra de Primera Categoría, mientras Rubén Darío lo gana todo en la Segunda
Sin mucho margen para la sorpresa, Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina se llevó la cabeza del león en el Teatre Faller correspondiente al curso 2026. Con los premios individuales que se había llevado la versión de la obra de Miguel Delibes, "Els Sants Innocents" estaba llamado a llevarse el primer premio de obra. Como así fue. De esta forma, "Fray Jota" y el Barrio de San Isidro permutaban los galardones del año pasado mientras que Cádiz-Denia, tercero, subía un escalón respecto al año pasado. Y que sirve, además, para realzar su 75 aniversario.
Algo parecido a lo sucedido en Segunda Categoría, con los Mariachis de Rubén Darío-Fray Luis Colomer, que coparon prácticamente todos los premios previos y al que ahora le espera el asalto a la élite de la Primera Categoría el próximo año.
Primera Categoría
Mejor Obra
1º. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Els Sants Innocents)
2º. Barrio de San Isidro (Transicions)
3º. Cádiz-Dènia (Les Dionisies)
4º. Reino de Valencia – Duque de Calabria (8 Reines)
5º. San Marcelino (Simfonia Nº6)
Dirección
José Saiz Marín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)
Obra Inédita
Els Amants de Balansiya (Doctor Collado)
Montaje
Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Els Sants Innocents)
Actor Principal
Alfredo Ferrando (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)
Actriz Principal
Berta Margarita Esparza (Borrull-Turia)
Actor de Reparto
José Saiz Marín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)
Actriz de reparto
Mayte Díaz (Barrio San Isidro)
Actor Novel
Desierto
Actriz Novel
Lucía Postigo (Reino de València-Duque de Calabria)
Segunda Categoría
Mejor Obra
1º. Rubén Darío-Fray Luis Colomer (Els Mariachis)
2º. San Marcelino (Les Assambleistes)
3º. Na Jordana (És així, si us ho Sembla)
4º. Cádiz-Cura Femenía (Divorciades, evangeliques i vegetarianes)
5º. Norte-Dr. Zamenhoff (El malalt imaginari)
Dirección
Vicente Ausina (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)
Obra Inédita
Convent en Obres (Maestro Bellver-Mariano Ribera)
Montaje
San Marcelino (Les Assambleistes)
Actor Principal
Enrique González (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)
Actriz Principal
Claudia Ausina (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)
Actor de Reparto
Miguel Angel León (Rubén Darío)
Actriz de reparto
Alicia Martí (Maestro Bellver-Mariano Ribera)
Actor Novel
Fernando Servera (Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá)
Actriz Novel
Begoña Abalos (Maestro Bellver-Mariano Ribera)
Tercera Categoría
Mejor Obra
1º. Quart-Palomar (El verí del teatre)
2º. Cádiz-Denia (Alicia in workerland)
3º. Giorgeta-Roig de Corella (Nico & Tina)
4º. Barrio de San Isidro (Sota teràpia)
5º Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad (El guant de Gilda)
Dirección
Natalia Dutor (Cádiz-Denia)
Obra inédita
Cádiz-Denia (Alicia in workerland)
Montaje
Cádiz-Denia (Alicia in workerland)
Actor Principal
Juan Rafael Simarro (Alta-Santo Tomás)
Actriz Principal
Amparo Martín-Villalba (Quart-Palomar)
Actor de reparto
Pablo Lázaro (Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad)
Actriz de reparto
Paula Ibáñez (Giorgeta-Roig de Corella)
Actor Novel
Brayan Palau (José Soto Micó-Síndico Mocholí)
Actriz Novel
Rebeca García (Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad)
Sainete
Mejor Obra
1º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Això ho pague jo)
2º. Maestro Aguilar-Matías Perelló (Fora de Joc)
3º. Corretgería-Bany dels Pavesos (¡Un entropesó qualsevól pega en la vida!)
4º. Sagunt-Padre Urbano (Evasió o Victoria)
5º. Fernando el Católico-Erudito Orellana (Misteris Fallers)
Dirección
Hernan Mir y Paqui Olba (Duque de Gaeta)
Obra Inédita
Sagunt-Padre Urbano (Evasió o Victoria)
Montaje
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Això ho pague jo)
Actor Principal
Amadeo Sánchez (Maestro Aguilar-Matías Perelló)
Actriz Principal
Mari Luz Vidal (Duque de Gaeta)
Actor de reparto
Lucas Sanjuán (Fernando el Católico-Erudito Orellana)
Actriz de reparto
Aida Isabel Fenollosa (Sagunt-Padre Urbano)
Actor Novel
Borja García (Duque de Gaeta)
Actriz Novel
Isabel Torondel (Fernando el Católico-Erudito Orellana)
