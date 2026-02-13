Fray J. Rodríguez acapara los premios del Teatre Faller 2026

Sin mucho margen para la sorpresa, Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina se llevó la cabeza del león en el Teatre Faller correspondiente al curso 2026. Con los premios individuales que se había llevado la versión de la obra de Miguel Delibes, "Els Sants Innocents" estaba llamado a llevarse el primer premio de obra. Como así fue. De esta forma, "Fray Jota" y el Barrio de San Isidro permutaban los galardones del año pasado mientras que Cádiz-Denia, tercero, subía un escalón respecto al año pasado. Y que sirve, además, para realzar su 75 aniversario.

Algo parecido a lo sucedido en Segunda Categoría, con los Mariachis de Rubén Darío-Fray Luis Colomer, que coparon prácticamente todos los premios previos y al que ahora le espera el asalto a la élite de la Primera Categoría el próximo año.

Primera Categoría

Mejor Obra

1º. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Els Sants Innocents)

2º. Barrio de San Isidro (Transicions)

3º. Cádiz-Dènia (Les Dionisies)

4º. Reino de Valencia – Duque de Calabria (8 Reines)

5º. San Marcelino (Simfonia Nº6)

Dirección

José Saiz Marín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

Obra Inédita

Els Amants de Balansiya (Doctor Collado)

Montaje

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Els Sants Innocents)

Actor Principal

Alfredo Ferrando (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

Actriz Principal

Berta Margarita Esparza (Borrull-Turia)

Actor de Reparto

José Saiz Marín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

Actriz de reparto

Mayte Díaz (Barrio San Isidro)

Actor Novel

Desierto

Actriz Novel

Lucía Postigo (Reino de València-Duque de Calabria)

Segunda Categoría

Mejor Obra

1º. Rubén Darío-Fray Luis Colomer (Els Mariachis)

2º. San Marcelino (Les Assambleistes)

3º. Na Jordana (És així, si us ho Sembla)

4º. Cádiz-Cura Femenía (Divorciades, evangeliques i vegetarianes)

5º. Norte-Dr. Zamenhoff (El malalt imaginari)

Dirección

Vicente Ausina (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)

Obra Inédita

Convent en Obres (Maestro Bellver-Mariano Ribera)

Montaje

San Marcelino (Les Assambleistes)

Actor Principal

Enrique González (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)

Actriz Principal

Claudia Ausina (Rubén Darío-Fray Luis Colomer)

Actor de Reparto

Miguel Angel León (Rubén Darío)

Actriz de reparto

Alicia Martí (Maestro Bellver-Mariano Ribera)

Actor Novel

Fernando Servera (Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá)

Actriz Novel

Begoña Abalos (Maestro Bellver-Mariano Ribera)

Tercera Categoría

Mejor Obra

1º. Quart-Palomar (El verí del teatre)

2º. Cádiz-Denia (Alicia in workerland)

3º. Giorgeta-Roig de Corella (Nico & Tina)

4º. Barrio de San Isidro (Sota teràpia)

5º Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad (El guant de Gilda)

Dirección

Natalia Dutor (Cádiz-Denia)

Obra inédita

Cádiz-Denia (Alicia in workerland)

Montaje

Cádiz-Denia (Alicia in workerland)

Actor Principal

Juan Rafael Simarro (Alta-Santo Tomás)

Actriz Principal

Amparo Martín-Villalba (Quart-Palomar)

Actor de reparto

Pablo Lázaro (Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad)

Actriz de reparto

Paula Ibáñez (Giorgeta-Roig de Corella)

Actor Novel

Brayan Palau (José Soto Micó-Síndico Mocholí)

Actriz Novel

Rebeca García (Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad)

Sainete

Mejor Obra

1º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Això ho pague jo)

2º. Maestro Aguilar-Matías Perelló (Fora de Joc)

3º. Corretgería-Bany dels Pavesos (¡Un entropesó qualsevól pega en la vida!)

4º. Sagunt-Padre Urbano (Evasió o Victoria)

5º. Fernando el Católico-Erudito Orellana (Misteris Fallers)

Dirección

Hernan Mir y Paqui Olba (Duque de Gaeta)

Obra Inédita

Sagunt-Padre Urbano (Evasió o Victoria)

Montaje

Duque de Gaeta-Pobla de Farnals (Això ho pague jo)

Actor Principal

Amadeo Sánchez (Maestro Aguilar-Matías Perelló)

Actriz Principal

Mari Luz Vidal (Duque de Gaeta)

Actor de reparto

Lucas Sanjuán (Fernando el Católico-Erudito Orellana)

Actriz de reparto

Aida Isabel Fenollosa (Sagunt-Padre Urbano)

Actor Novel

Borja García (Duque de Gaeta)

Actriz Novel

Isabel Torondel (Fernando el Católico-Erudito Orellana)