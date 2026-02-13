Programa de Fallas del 13 - 15 de febrero. Últimos bailes, primera Crida y Bolilleras

El mes de febrero llega a su ecuador y el fin de semana podría decirse que es el último sin lo que se puede denominar "grandes acontecimientos", que empezarán el siguiente domingo con la jornada de la Crida.

Pero no van a faltar los alicientes. A efectos de programa oficial, finalizan dos de los rituales. La plaza de los Fueros acoge la última sesión de Balls al Carrer -que volverán después de Fallas-. A partir de ahora, "dansaes" y "saraos" pasarán a ser convocados por las propias comisiones.

Mientras, Carmen Prades y Marta Mercader protagonizarán la última y doble sesión de intercambio de fotos.

La próxima semana es la Crida, pero hay comisiones que se adelantan. La Punta celebra la suya este domingo a las 19 horas. Ya hay dos comisiones en esta zona, muy separadas geográficamente entre sí, pero dentro del misma pedanía: en el pueblo viejo, Jesús Morante i Borràs-Caminot; y junto al viejo cauce, la nueva comisión de Suïssa-Alquería del Favero. Desde el año pasado ya son, pues dos las que se acercan al Chalet de Bartual para llevar a cabo su particular ceremonia inaugural

Cita en Russafa

Y si hay un acto de comisiones especialmente emblemático, pasarse el domingo por la mañana por Russafa vale mucho la pena. La comisión de Pintor Salvador Abril-Peris y Valero convoca a las mujeres artesanas para mostrar sus habilidades en la elaboración de encajes de bolillos en una jornada de puertas abiertas.

Viernes, 13 de febrero

19:00 h. - Gala Infantil y Juvenil de Junta Central Fallera en las Atarazanas.

19 h. En el Centro del Carmen, inauguración de la Exposición dedicada al diseñador Paco Camallonga, que estará abierta hasta el 26 de abril.

19 h. – 21 h. En L’Antiga de Campanar, recolecta solidaria de productos para perros y gatos a beneficio de la Asociación Petjades Trobades.

19.30 h. Presentación del libro del 50 aniversario de la falla Ministro Luis Mayans-Platero Suárez

19.45 h. En San Miguel de los Reyes, presentación de los bocetos de la Agrupación Mercado de Jesús

Sábado, 14 de febrero

09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas

09:15 h. - Sectores: Pla del Reial- Gran Vía/Quatre Carreres/Benicalap/Campanar.

10:30 h. - Sectores: Pilar-Sant Francesc/Mislata/Camins al Grau/Canyamelar- Grau-Nazaret.

11:45 h. - Sectores: Poblats al Sud/Olivereta/Benimamet-Burjassot-Beniferri

13.00h. – Sectores: Quart-Xirivella/La Seu-La Xerea-El Mercat.

11 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Cádiz-Denia (Sala Russafa)

11 h. – 18 h. En L’Antiga de Campanar, recolecta solidaria de productos para perros y gatos a beneficio de la Asociación Petjades Trobades.

15:30 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

16:00 h. - Benimámet-Burjassot-Beniferri

17:15 h. - Pla del Remei – Gran Vía.

18:00 h. - Olivereta.

19:00 h. - Poblats al Sud

19:45 h.- Algirós.

17 h. En el Corte Inglés de la Avenida de Francia, presentación de los bocetos de la Agrupación Camins al Grau

18 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Na Jordana (Flumen)

19.30 h. En la sala Olympia, Exaltación del Malva-rosa-Cabanyal-Beteró

22 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Na Jordana (Flumen)

Pregón de La Punta. / RLV

Domingo, 15 de febrero

Toda la mañana. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer.

Poeta Asins-Alegret-Puzol / Puebla de Valverde-II República / Cádiz-Denia / Padre Santonja-Cardenal Benlloch / Archiduque Carlos-Músico Gomis / Calvo Acacio / Trinitat-Alboraia

09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

09:15 h. - Sector La Roqueta-Arrancapins.

10:00 h.- Sector Quart de Poblet-Xirivella.

11:00 h. - Sector Camins al Grau

12:00 h. – Sectores El Carmen /La Seu La Xerea-El Mercat.

13:00 h. - Sector Rascanya.

10 h. en adelante. En Pintor Salvador Abril-Peris y Valero, Trobada de Bolilleres

10 h. En la plaza de la Iglesia de Castellar, Misa y Ofrenda de Alimentos de la falla Virgen de Lepanto.

10.30 h. En Salesianos San Juan Bosco, Exaltación de las Falleras Mayores de Mislata

12 h. En San Ignacio de Loyola-Jesús y Maria, Dansà Solidaria en la calle a beneficio de la Fundació Neuronest

Dansà solidaria en San Ignacio de Loyola / RLV

13 h. – 16 h. En L’Antiga de Campanar, recolecta solidaria de productos para perros y gatos a beneficio de la Asociación Petjades Trobades.

16 h. En la sala Canal, exaltación de las falleras mayores de la Agrupación Quatre Carreres

17 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Ripalda-Sogueros (Colegio Iale)

18.00 h Gala del Deporte Infantil en las Atarazanas.

19 h. En el Chalet de Bartual, Crida de la Punta. Pregón a cargo de las comisiones de Jesús Morante i Borràs y Süissa-Alquería del Favero.