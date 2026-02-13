Fallas 2026
Recorrido por las fallas de Sección Especial de València: dónde están y cómo llegar fácilmente
Desde Na Jordana o Convento Jerusalén-Matemático Marzal hasta Plaza del Pilar o Sueca-Literato Azorín, estos nueve titanes artísticos conforman el recorrido imprescindible
València se prepara para vivir una de sus fiestas más emblemáticas: las Fallas 2026. Entre los cientos de monumentos que llenan de arte, sátira y color las calles de la ciudad, las Fallas de Sección Especial son las más espectaculares y esperadas. Desde Na Jordana o Convento Jerusalén-Matemático Marzal hasta Plaza del Pilar o Sueca-Literato Azorín, estos nueve titanes artísticos conforman el recorrido imprescindible para cualquier amante de la fiesta, cuyas ubicaciones se encuentran distribuidas entre el centro histórico, Ciutat Vella, Extramurs y Campanar.
Moverse entre estos monumentos durante la semana fallera no tiene por qué ser un reto: el transporte público de València, con Metrovalencia y los autobuses de EMT reforzados especialmente para estos días, permite llegar cómodamente a cada punto del itinerario fallero. Con líneas de autobús que circulan por el centro histórico -a pesar de las restricciones de tráfico- y conexiones de metro cercanas a muchas de las fallas de Especial, tu ruta para descubrir cada obra maestra fallera no es misión imposible.
Falla Sueca-Literato Azorín
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Bailén. La línea de metro que llega hasta esta parada es la Línea 7
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C3, 7, 72 Y 8
Falla Plaza del Pilar
Cómo llegar en transporte público
- La parada de metro más cercana a la falla es la de Ángel Guimerà. Las líneas de metro que llegan hasta esta parada son las Líneas 1 2, 3, 5 y 9
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas 7, 11, 27, 28, C1, C2, 60, 62, 63, 64, 70, 72, 73, y 92
Falla Na Jordana
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Túria. La línea de metro que llega hasta esta parada es la Línea 2
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C1, 28, 95
Falla Almirante Cadarso-Conde Altea
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Colón. La líneas de metro que llegan hasta esta parada son las Líneas 5, 7 y 9
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C2, 6, 14, 15, 19, 35, 40, 92, 93
Falla Cuba-Literato Azorín
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Bailén. La línea de metro que llega hasta esta parada es la Línea 7
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C3, 7, 8
Falla Exposición-Micer Mascó
Cómo llegar en transporte público
- Esta falla tiene varias estaciones de metro cercanas: Alameda, Aragón y Facultats. Las líneas de metro que llegan hasta estas paradas son las Líneas 3, 5, 7 y 9
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C2, 12, 31, 32, 71, 81 y 93
Falla Regne de Valencia-Duque de Calabria
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Colón. Las líneas de metro que llegan hasta esta parada son las Líneas 5, 7 y 9
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas C3, 13, 15, 19 y 40
Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal
Cómo llegar en transporte público
- Esta falla tiene varias estaciones de metro cercanas: Plaza Espanya, Bailén y Xàtiva. Las líneas de metro que llegan hasta estas paradas son las Líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 9
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas 9, 10, 27, 63, 67, 70, 71 y 72
Falla l'Antiga de Campanar
Cómo llegar en transporte público
- La estación de metro más cercana a la falla es la de Campanar. Las líneas de metro que llegan hasta esta parada son las Líneas 1 y 2
- Líneas de autobús con parada cerca: Líneas 62, 64, 92, 94 y 99
