Noticias de Fallas. El 26º cumpleaños "normal" de Carmen Prades

Este domingo, Carmen Prades cumple 26 años. Nada nuevo bajo el sol de la normalidad de la fiesta del momento. Carmen, elegida con 25, está en el rango habitual de edad. De entre las falleras mayores de València está en el cuarto puesto del ranking, superada por Alicia Moreno (elegida con 30 años), Sandra Muñoz (28) y Rocío Gil (26) y lo comparte con Vanessa Lerma y Laura Mengó.

Pero, por ejemplo, en el grupo de falleras 2026, apenas está en "mitad tabla" de edad: es mas joven que Anabel Calero (31 años), Virginia Pulido (29), Paula Marí Turrientes (28), Laura Llobell (27) y Ani Torregrosa (26).

Hace no tanto tiempo, que la fallera mayor de València fuera elegida con 25 años y que cumpliera 26 antes incluso de Fallas habría sido no ya inconcebible sino, simplemente, imposible. Hace una generación y hacia atrás, las falleras mayores de las comisiones se movían en una banda que iba entre los 15 y los 22 años, edad ésta para las que ya empezaban a ser "tardía".

De hecho, cuando en 1989 salió elegida Manoli Sánchez, con 24 años, para la corte de honor, llamó poderosamente la atención por tratarse de alguien "mayor". Fue la primera, en su momento, en romper estas barreras en la fiesta contemporánea que por goteo fue ampliándose. Diez años después, en 1999, cuatro tres de las cortesanas fueron elegidas con 24 años, se fue consolidando el modelo hasta llegar al año 2018, en el que esa misma edad, que tenía María Urios, la hacía ser la cuarta fallera con menos edad del grupo.

Huelga decir que los hábitos han cambiado completamente y que el cargo representativo se ha retrasado en el tiempo. Ahora, la fallera mayor ya no lo es como una fiesta de puesta de largo que le regalan sus padres. Ahora lo es cuando está acabando la carrera o cuando ya sabe lo que es meterse en el mercado laboral, como es el caso de Carmen y se da el gusto de pagarse ella misma una parte del reinado. Esta edad, por extensión, se proyecta con un año más de edad cuando se opta al cargo de la ciudad al ejercicio siguiente.

La tendencia está plenamente consolidada y no solo no va a cambiar, sino que se va a reforzar: el Congreso Fallero ha aprobado estipular que no se puede ser fallera mayor de comisión hasta que se alcanza la mayoría de edad. Por una cuestión de protección para con las menores.

Edad de las últimas falleras mayores de València al ser elegidas 18 Covadonga Balaguer Malmierca (1989) 17 Mª José Oliver Mompó (1990) 20 Carla Muñoz Antolí-Candela (1991) 20 Mónica Palmer Cuenca (1992) 20 Remedios Rodrigo Carbonero (1993) 21 Laura Segura Hervás (1994) 20 Raquel Giner Ortiz (1995) 21 Elena Muñoz Carpi (1996) 20 Sandra Climent Jordá (1997) 21 Susana Remohí Andrés (1998) 20 Sandra Bonet Martínez (1999) 22 Lola Flor Bustos (2000) 18 Adriana Polo Escrich (2001) 20 Sara Martín Marín (2002) 25 Vanessa Lerma Navarro (2003) 23 Noelia Soria Mompó (2004) 22 Gueguel Massmanian Estellés (2005) 24 Lucía Gil Raga (2006) 23 Marta Reglero Mangada (2007) 24 Gloria Martínez Amigó (2008) 20 Marta Agustín Ferrando (2009) 21 Pilar Giménez Santamarina (2010) 23 Laura Caballero Molina (2011) 28 Sandra Muñoz Pérez (2012) 22 Begoña Jiménez Tarazona (2013) 21 Carmen Sancho de Rosa (2014) 22 Estefanía López Montesinos (2015) 30 Alicia Moreno Morales (2016) 23 Raquel Alario Bernabé (2017) 26 Rocío Gil Uncio (2018) 24 Marina Civera Moreno (2019) 23 Consuelo Llobell Frasquet (2020-21) 24 Carmen Martín Carbonell (2022) 25 Laura Mengó Hérnández (2023) 22 Mª Estela Arlandis Ferrando (2023) 23 Berta Peiró García (2023) 25 Carmen Prades Gil (2026)

¿Y cómo celebra el cumpleaños? Pues eso: también con su actual "normaldad". Ya le pilló el inicio del domingo 15 en la presentación de Na Jordana. Y la jornada de hoy incluye una agenda propia de FMV en febrero. Sesión matinal de intercambios, una exaltación de Agrupación y el derbi de La Liga entre el Levante UD y el Valencia CF. El sábado tuvieron sesión también de fotos, besos e insignias:

Intercambios y "brillants" del sábado 14: Benimámet-Burjassot-Beniferri, Pla del Remei-Gran Vía, Olivereta, Poblats al Sud y Algirós /

Santiago Ballester hace un cameo en la presentación de Na Jordana /

Almirante vuelve a premiar a mujeres ilustres Almirante Cadarso-Conde Altea recupera la Gala de la Mujer, una fiesta en la que rendirá honores a diferentes mujeres relevantes en diferentes ámbitos de la sociedad valenciana, y que recibirán la cotizada estatuilla de Frida Kahlo que creó en su momento Manuel Algarra. Será el 27 de febrero en el Centro Cultural Bancaja.

Músico Gomis se destapa por completo Estamos en tiempos de “descoberta”. Porque, entre las fallas competitivas, hay un tiempo en el que se presentan los bocetos. Y otro, la actualidad, en el que algunos de ellos muestran el boceto “reforzado”. O, simplemente, ampliado o descubierto. Archiduque Carlos-Músico Gomis lo ha hecho con el proyecto de Ernesto Cimas para Primera B. El artista presenta Innovació vs. Tradició con la idea de seguir siendo el gran animador de la categoría de bronce. Se le ha dado color a la parte superior, que hasta ahora estaba en negro.

Boceto completo de Músico Gomis / RLV

Linterna-Na Robella es una de las comisiones, junto la de Convento Jerusalén, que tiene el privilegio de tener visita institucional al Ayuntamiento de València. Allí acudió el cuadro de honor, donde fue recibido por el concejal Santiago Ballester, quien les enseñó el Museo y el balcón.

Que no se nos pase. La JCF organizó el concurso Sabuts Fallers, en el que los participantes se sometieron a un test sobre diferentes aspectos de la fiesta. Finalmente, la victoria fue para el equipo de la falla Doctor Olóriz, formado por Sito Sanchis, Álvaro de Moutas, Cristina Estévez y Maite Muñoz García. Al que esperamos en La Primera en la Frente del próximo año para ver si pueden desafiar a los super equipos que allí compiten. En segunda posición quedó Santa María Micaela, habitual, estos sí, en el concurso de la Federación de Primera A y en tercero, Mestre Rodrigo-General Avilés. El premio Cendra se lo llevó el equipo de la Plaza Virgen de Lepanto.

