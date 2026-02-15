Así es la Sección Especial Infantil de las Fallas de València 2026: participantes y palmarés histórico

La "descoberta" de Espartero Ramón y Cajal, casi a un mes apenas de la "plantà", completa el elenco de participantes en la Sección Especial infantil, una categoría que se presenta con trece participantes y tan apasionante como puede serlo cuando se dan cita en la misma artistas de contrastada calidad e inversiones económicas de gran enjundia.

La máxima categoría infantil se presenta, precisamente por eso, como una apuesta económica extraordinaria e irreprochable. En un momento en el que la inversión en falla es más que cuestionable, habida cuenta de la subida desbocada del censo, que haya comisiones que inviertan, incluso hasta límites excepcionales, no puede ser criticable, más bien lo contrario.

La cuestión es que prácticamente todas las participantes se mueven en presupuestos que, si fueran fallas grandes, estarían entre Primera A y Primera B.

"Arca. El viatge de Pepet" dispara aún más el top. La falla de Zvonimor Ostoic para Espartero-Ramón y Cajal, en el que va a ser su debut en la máxima categoría, se va a los 75.000 euros, quince mil más que Convento Jerusalén. Cifras que triguran los 55.000 destinados por ambos el pasado año, al menos oficialmente. Entre ambas se abre el abismo antes de encontrar a Císcar-Burriana y Maestro Gozalbo, con 38.000 euros cada uno. Pero en fallas infantiles hay un intangible importante: más limitadas en el espacio más que las fallas grandes, el factor económico, siendo clave, no es decisivo completamente en el reparto de premios. Prueba de ello, por ejemplo, es cómo la propia Espartero fue superada por participantes que estaban bastante por debajo en materia económica.

La igualdad y la calidad del trabajo presentado, en el que las impresoras 3D empiezan a ser decisivas, propicia que proyectos que pueden verse en el podio acaben en una zona tibia. Entre otras cosas, porque son muchos y no hay lugar para todos en la zona de honor.

Participación creciente

La categoría presenta, además, dos novedades: dos comisiones que se incorporan a la competición y debutan en la categoría. Por una parte, Joaquín Costa-Conde Altea, una de las grandes dominadoras de la Sección Primera, quien ha perdido a Mario Pérez -está en la falla municipal y no podía o debía competir contra sí mismo, plantando también en Duque de Gaeta- pero estrenará en la sección a Ausias Estrugo. La comisión de Gran Vía fue la mejor de la ciudad en los años cincuenta, cuando aún no existía la Sección Especial y se presentan con el ánimo de quedarse.

Lo mismo que Blas Gámez-Ángel Villena, uno de los "milagros" de las fallas contemporáneas, que en apenas siete años ha pasado de plantar por primera vez a superar los 400 falleros y hacer una inversión decidida. Junto con Ostoic y Estrugo, Francisco Tarazona será el otro debutante en la categoría.

Se suman de esta forma a Almirante Cadarso, reincorporada el año pasado en lo que es un movimiento ola: la Especial Infantil tuvo no hace tanto tiempo una gran participación: llegó a los 19 participantes en 2007, pero la crisis económica fue reduciendo la participación, aplicando el axioma de que "si hay que recortar gastos, primero lo paga la falla y sobre todo la infantil", y fueron desapareciendo muchas comisiones. Tanto es así que, por ejemplo, de esa edición de hace veinte años, con 19 participantes, ahora solo sobreviven Císcar-Burriana, Convento Jerusalén, Exposición y Malvarrosa. Unas reducciones que afectaron especialmente a las fallas de la Especial grande que, para aguantar el tirón en los monumentos grandes, recortaron en el infantil.

La recuperación económica ha ido trayendo, por goteo, nuevos participantes, destacando nombres que se han ido labrando camino, como Gayano Lluch (ganador en 2022), Maestro Gozalbo, Reina-Paz o la más reciente adquisición de Espartero, impulsada por Juan Armiñana, quien ha invertido en esta demarcación, funcionándole en la grande, pero a falta de rematar con una victoria en infantiles, del que esta comisión es el máximo ganador histórico.

Participantes en la Sección Especial Infantil 2026

Espartero-Ramón y Cajal - Zvonimir Ostoic - 75.000 €

Convento Jerusalén-Matemático Marzal - José Gallego Gallego - 60.000 €

Císcar-Burriana - Joan Sáez Blanch - 38.000 €

Maestro Gozalbo-Conde Altea - Sergio Alcañiz Valiente - 38.000 €

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Mario Pérez - 37.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Raúl García Pertusa - 37.000 €

Conde Salvatierra-Cirilo Amoros - Borja Lorente -Cartó Pedra - 36.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - Xavier Gurrea Belenguer - 31.000 €

Exposición-Micer Mascó - Gonzalo Rojas Rodríguez - 30.000 €

Almirante Cadarso-Conde Altea - Vicente Gomar Vidal - 30.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Ausias Estrugo Maño - 25.000 €

Reina-Paz-S. Vicente - Ceballos y Sanabria - 24.000 €

Blas Gámez-Ángel Villena - Fran Tarazona - 23.000 €