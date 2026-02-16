Emoción y doble recuerdo con los "Brillants" de la falla del Parotet: José Miguel Bielsa y Luis Agustín
El que fuera presidente de los empresarios de Las Arenas recibe a título póstumo la máxima recompensa fallera junto con uno de los fundadores de la comisión de la Torre de Francia
La comisión del Parotet ha vivido uno de los momentos más emotivos de la última imposición de "Brillants" del ciclo 2026. Porque, además de la celebración que supone la entrega a aquellos que lo han conseguido por cumplir los años reglamentarios, en esta ocasión con la comisión que ha tenido hasta dos recompensas póstumas.
El pleno y la asamblea de presidentes tienen la potestad, siempre concedida, de conceder a título póstumo la recompensa inmediatamente superior que le correspondía a aquel fallero que haya fallecido durante los últimos doce meses.
Un ejercicio difícil
Para la comisión del Parotet, el ejercicio ha sido duro por la pérdida de dos falleros emblemáticos, justo durante el 25 aniversario de la constitución de la misma cuando, en una ciudad que estaba en pleno crecimiento, se creó a los pies justo de la Torre de Francia.
El pasado mes de agosto falleció José Miguel Bielsa, quien además fuera conocido por ser durante años presidente de la asociación de empresarios de la Playa de las Arenas y que falleció el pasado mes de agosto.
El otro fallero recordado fue Luis Agustín, uno de los fundadores, que se atrevieron a crear un grupo humano que, con el paso de los años, se ha convertido en la conocida como marea azul, que hacen de la comisión una de las más numerosas de la ciudad.
Se ha dado la circunstancia, además, de que quienes han recibido las recompensas han sido dos preseleccionadas de los últimos años. Por Josemi, su hija Paula Bielsa, quien estuvo en la Fonteta hace dos años y que es conocida por ser diseñadora textil, creadora de contenido y hasta diseñadora gráfica -suyo es el logotipo del 25 aniversario de la comisión-. Por Luis, su nieta Sira Juan Agustín, una de las últimas preseleccionadas del pasado verano -Camins al Grau fue la última preselección- y, curiosamente, la primera de la historia con el nombre de la protagonista de El Tiempo entre Costuras.
Junto a ambos, otros tres falleros, María Ángeles Carmona, Santiago Mansilla y Ascensión Martínez, también recibieron el "bunyol de brillants", mientras la fallera mayor Saida Alagarda cumplía el ritual de intercambio con Carmen Prades.
Los datos de las Fallas 2026
Programa de Festejos Fallas 2026
Horario y precio de las entradas de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026
Horarios de la Ofrenda de las Fallas 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Grandes 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Infantiles 2026
El censo fallero de 2026: cifras de récord
"Mascletaes" y Castillos: Calendario Pirotécnico de las Fallas 2026
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València