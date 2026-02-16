Emoción y doble recuerdo con los "Brillants" de la falla del Parotet: José Miguel Bielsa y Luis Agustín

La comisión del Parotet ha vivido uno de los momentos más emotivos de la última imposición de "Brillants" del ciclo 2026. Porque, además de la celebración que supone la entrega a aquellos que lo han conseguido por cumplir los años reglamentarios, en esta ocasión con la comisión que ha tenido hasta dos recompensas póstumas.

El pleno y la asamblea de presidentes tienen la potestad, siempre concedida, de conceder a título póstumo la recompensa inmediatamente superior que le correspondía a aquel fallero que haya fallecido durante los últimos doce meses.

Un ejercicio difícil

Para la comisión del Parotet, el ejercicio ha sido duro por la pérdida de dos falleros emblemáticos, justo durante el 25 aniversario de la constitución de la misma cuando, en una ciudad que estaba en pleno crecimiento, se creó a los pies justo de la Torre de Francia.

El pasado mes de agosto falleció José Miguel Bielsa, quien además fuera conocido por ser durante años presidente de la asociación de empresarios de la Playa de las Arenas y que falleció el pasado mes de agosto.

Sira recibió el "bunyol" de su abuelo / Fotofilmax

El otro fallero recordado fue Luis Agustín, uno de los fundadores, que se atrevieron a crear un grupo humano que, con el paso de los años, se ha convertido en la conocida como marea azul, que hacen de la comisión una de las más numerosas de la ciudad.

Se ha dado la circunstancia, además, de que quienes han recibido las recompensas han sido dos preseleccionadas de los últimos años. Por Josemi, su hija Paula Bielsa, quien estuvo en la Fonteta hace dos años y que es conocida por ser diseñadora textil, creadora de contenido y hasta diseñadora gráfica -suyo es el logotipo del 25 aniversario de la comisión-. Por Luis, su nieta Sira Juan Agustín, una de las últimas preseleccionadas del pasado verano -Camins al Grau fue la última preselección- y, curiosamente, la primera de la historia con el nombre de la protagonista de El Tiempo entre Costuras.

La marea azul, tras el acto en las Atarazanas / Falla Parotet

Junto a ambos, otros tres falleros, María Ángeles Carmona, Santiago Mansilla y Ascensión Martínez, también recibieron el "bunyol de brillants", mientras la fallera mayor Saida Alagarda cumplía el ritual de intercambio con Carmen Prades.