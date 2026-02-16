Crida 2026: cuándo es, a qué hora y dónde verla en directo

València se prepara para dar la bienvenida a sus fiestas más emblemáticas, las Fallas 2026. La Crida dará el pistoletazo de salida a las fiestas grandes de la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, junto con la Fallera Mayor, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, serán las encargadas en abrir el calendario fallero desde las torres de Serranos.

La Crida, como es habitual, se celebra el último domingo de febrero. El año pasado, en 2025, con la dana aún muy reciente y en el centro de la vida de los valencianos y valencianas, el discurso de bienvenida a las fallas acompañó y fue de esperanza. Habrá que esperar este año a escuchar las palabras de las máximas representantes de la fiesta. Este acto solemne que da inicio a las Fallas y que se celebrará el próximo domingo 22 de febrero.

Horario de la Crida

El acto de la Crida de las Fallas de 2026 arrancará a las 19:30 horas, aunque habrá una programación especial de actos durante toda la jornada.

El espectáculo de este año se llama [fók] y contará con la coreografía de Álvaro Cuenca, la cantante Lorena Calero y el diseñador Betto García. Además, les acompañarán los alumnos de la escuela de artes escénicas Enclave. La Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo y, por supuesto, interpretarán en directo los himnos oficiales para finalizar protocolariamente el acto.

Todos los actos de la Crida

07:00h. – “Despertà” Infantil.

07:30h. – “Macrodespertà”. Impulsada por la falla Corona. Finalizará en la Plaza del Ayuntamiento con un terremoto espectacular. Pirotecnia Alto Palancia.

8:00h. - Apoteosi final despertà. Pirotecnia Valenciana.

A continuación, se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes.

12:00h. - Entrada de Bandas de Música.

14:00h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.

19:30h.– “Crida” en las Torres de Serranos.

Al finalizar, espectáculo pirotécnico a cargo de Caballer FX.

La sorpresa de la pirotecnia

Los fuegos de la Crida correrán a cargo, por primera vez, de una mujer: María José Lora Zamorano, responsable de Caballer FX y lo hará desde un lugar completamente nuevo: el puente de Serranos.

Dónde ver la Crida en directo

Durante toda la duración de la Crida de las Fallas 2026, Levante TV hará una programación especial en directo, que también podrá seguirse desde la web de Levante-EMV.

Pese al ambiente festivo que reina en este acto, los responsables insisten en recordar a todos los asistentes que habrá controles y no se permitirá acceder a la Crida con alcohol.