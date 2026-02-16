Crida 2026: 'Fók' espera superar el éxito del "Xiqueta Meua" del año pasado

Junta Central Fallera y Ayuntamiento tienen ante sí un reto delicado el próximo domingo. No ya organizar la Crida, que eso siempre es complicado, sino organizar un espectáculo que llegue a la altura, que haga olvidar, el del pasado año.

El pregón de la fiesta en 2025 es el mayor éxito organizativo de la presente legislatura. "Despertant els nostres cors" convirtió las Torres de Serranos y sus alrededores en un escenario lleno de emotividad, rematado además por el hecho de acuñar el "Xiqueta Meua", la versión reformada de "El Fallero" -realmente, su puesta en valor, puesto que el "We'll be back on fire" de Kike Soriano existía desde pandemia-. Ahora, ese "single" es el número uno de ventas en el ranking de la discografía fallera. Se escucha en infinidad de actos falleros, conmueve por su cargado lirismo y se canta en directo -Aisha Bordas y Ángel Bellido han llegado a un acuerdo con su autor para interpretarlo, sabiendo que no pierde un ápice de calidad- para momentos climax.

Ante un listón tan alto, el nuevo proyecto se llama "[fók]" -así, literalmente, corchetes incluidos-. Vuelve Kike Soriano al frente de la composición y los arreglos, tras ganarse la renovación de contrato de forma incuestionable.

La memoria del espectáculo asegura que "con '[fók]' se crea todo desde el inicio, ofreciendo a sus creadores un lienzo en blanco donde empezar a crear una experiencia colectiva que sea el mejor preludio al momento más importante de la noche, el discurso de las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader".

Al mando de las coreografías estará Álvaro Cuenca -conocido en la pequeña pantalla por ser coreógrafo en Bailando con las Estrellas-, que ya dirigió la puesta en escena del espectáculo del Roig Arena. Cuenca llevará a las Torres de Serranos "una propuesta contemporánea de gran belleza visual". A su lado, la voz de Lorena Calero volverá a invadir este escenario tras hacerlo ya el año pasado con su versión del ‘Xiqueta meua’. La cantante de Mislata no dudó en coger el guante a este reto y, por ello, este año quiere estar en contacto directo con el público para hacerlo vibrar con su voz y emoción. Estará acompañada de una coral de 4 voces mixtas adultas de la escuela Enclave".

Sello valenciano

"Todo lo que sonará en la Crida 2026 lleva sello valenciano" aseguró el concejal de Fallas, Santiago Ballester "y eso le suma un valor añadido a nivel identitario porque hay una gran repercusión de la Crida a nivel nacional e internacional pero también a nivel local, reforzando lazos y generando vínculos muy necesarios".

A este espectáculo también se añade el diseñador Betto García, fallero de toda la vida y uno de los creativos valencianos más mediáticos y polifacéticos. Aunque su marca personal se destaca por la sombrerería, "es además un gran director creativo y su visión artística no conoce límites, soportes ni formatos. Para la Crida 2026, Betto ha teñido con su universo y su imaginación todo el espectáculo con una sinergia creativa muy interesante y muy prometedora que se descubrirá el domingo sobre el escenario".

En cuanto a la narración, correrá a cargo de Sergi Olcina, el periodista de À Punt Ràdio que desde hace años también pone voz a las Exaltaciones.

El castillo correrá a cargo de una mujer

Por otra parte, los fuegos de la Crida correrán a cargo, por primera vez, de una mujer: María José Lora Zamorano, responsable de Caballer FX y lo hará "desde un punto inimaginable hasta la fecha: el puente. Una configuración nueva, una experiencia prácticamente inmersiva para quienes lo vivan desde dentro y una imagen única y nueva que se regalará a Valencia y al mundo entero".

La Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo y, por supuesto, interpretarán en directo los himnos oficiales para finalizar protocolariamente el acto.