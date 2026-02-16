Protección de las mascotas en Fallas: Pañuelos verdes y franjas horarias sin petardos

El Ayuntamiento de València, en colaboración con el Colegio de Veterinarios, ha presentado una campaña de concienciación para favorecer el bienestar animal, especialmente el de los perros, en Fallas. Así, el consistorio se adhiere a la campaña del Colegio de Veterinarios de València que repartirá entre los propietarios de perros 3.500 pañuelos verdes, símbolo de un paseo tranquilo y que pretende incidir en la concienciación, el respeto y la convivencia con los animales.

El consistorio establece también en el bando fallero dos franjas horarias libres de petardos para favorecer los paseos tranquilos de las mascotas. Las dos franjas establecidas son de 9 a 10 horas de la mañana y de 15 a 17 horas de la tarde. Se pide a las comisiones falleras y a la ciudadanía en general que no lance material pirotécnico en estas horas. Igualmente, el consistorio pide a las comisiones falleras que cuelguen la campaña en la zona de fuegos de cada comisión y, por primera vez, incluye este requisito en los premios Sant Antoni Abat.

Consejos generales

Además, el consistorio ofrece una serie de consejos para ayudar a las mascotas a vivir las fiestas con más tranquilidad. Entre los consejos destaca la de mantener la calma cuando el perro se ponga nervioso, no dejarlo solo en casa, acondicionar un lugar tranquilo en cada domicilio para la mascota, aislarlo de los ruidos exteriores creando barreras sonoras y consultar con el veterinario las pautas de comportamiento con el animal, entre otros.

El Ayuntamiento lanza también, a partir del 22 de febrero, una campaña de mupis en toda la ciudad para dar a conocer estos consejos. La campaña, que lleva por nombre “Ayúdales a vivir las Fallas”, también se distribuirá a través de las redes sociales del consistorio y en los medios de comunicación. Igualmente, la Concejalía de Bienestar Animal hará llegar la cartelería a las distintas comisiones falleras para que la cuelguen en los casales y en la zona de fuegos. El Ayuntamiento valorará la adhesión de las comisiones a esta campaña en los premios Sant Antoni Abat.

Fallas responsables

El concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, ha explicado que “las Fallas forman parte de nuestra identidad y nuestra cultura pero su grandeza no solo la medimos en monumentos y mascletades sino en su capacidad de cuidar las personas, el espacio común y los animales. Queremos demostrar que las Fallas son universales y emocionantes y, a la vez, son responsables y respetuosas”.

Según Caballero, “trabajamos para que estas fiestas puedan ser vividas por todos y todas en convivencia y en respeto también a aquellos colectivos que puedan sufrir, en este caso por ejemplo los animales, por el ruido de los petardos. Y lo queremos hacer desde la educación y desde la concienciación”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios de València, Inmaculada Ibor, ha explicado que “no solo es una campaña de protección animal porque difícilmente se puede entender la salud de los animales sin entender la salud y el bienestar de las personas y el respeto por el medio ambiente”. Para Ibor, “las Fallas son una tradición extraordinaria pero hay que tener sensibilidad y respeto porque, en Fallas, aumentan las consultas veterinarias por miedo y fobias a salir porque el ruido de los petardos causa estrés y pánico en los animales”.