Las Noticias de las Fallas 2026: el asesor de Ballester se hace "brillant"
Las noticias de las Fallas a 16 de febrero
El asesor del concejal Santiago Ballester, Quique Pardo, ha sido uno de los galardonados con el Bunyol de Brillants en la última sesión de intercambios e imposiciones. Quique, que además es el marido de la concejala y fallera mayor de València 2018 Rocío Gil -además de papá de Teresita- inició su andadura en Evaristo Bas-Cullera, pasando posteriormente a cumplir en la falla de Rocío, en la Plaza de la Merced.
Agenda de Fallas 2026 del lunes 16 y martes 17
Lunes, 16 de febrero
18 h. En las Atarazanas, presentación de la caja conmemorativa de la Macrodespertà
19.30 h Gala del Deporte en las Atarazanas.
19.30 h. En Lo Rat Penat, charla bajo el título “Patrimoni + 10. Hem guanyat en alguna cosa?” con la participación de Antoni Marco, Joan Josep Gimerno y Miquel Ramon.
Martes, 17 de febrero
17.30 h. – 20 h. En la sede de la JCF, entrega de las acreditaciones para la Macrodespertà infantil.
20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la Ofrenda a cargo de los Vestidores Kike Bosch y Rafa Chordá.
Daniela Roig, Paula Castell y María Mariner vivieron un nuevo recibimiento en su tierra, que no es otra que la de Pla del Remei (Paula)-Gran Vía (Daniela y María). En la exaltación de sus falleras mayores de la Agrupación se reencontaron con su gente para recordar que este sector es el mayor aporte de falleras al Salón de la Fama. Paula Castell ha permitido a su comisión, Conde Salvatierra, compartir ya el liderato histórico -en periodo democrático- con la Avenida del Oeste. Con el mérito añadido de no haber sido fallera mayor y, sin embargo, cautivar al jurado de preselección -de presidentes- y al de la gran final.
Daniela es la primera elegida para la corte de su comisión, Joaquín Costa-Conde Altea, desde hace 31 años, cuando lo hizo su madre, Merche Añón, un apellido que lleva como segundo y que la entronca en una de las familias más históricas de la fiesta, iniciada con su bisabuelo, Vicente Añón, presidente de la comisión y creador de las "Aucas" o la baraja fallera a través de su legendaria imprenta.
Y María Mariner, que tiene dos falleras mayores de València en su familia (su abuela Carmen Colomer y su tía Mónica Mariner) viene de parte de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. Es la que cierra el cortejo infantil y es uno de sus componentes más reconocibles. En la corte de pandemia habían dejado a su cuadro de honor al completo: Raquel Nebot (curiosidad: también hija de corte y sobrina de fallera mayor) y Begoña Bonastre.
Carmen Prades iba a acabar el domingo en el fútbol... pero hubo algo mas
De acuerdo con la agenda oficial, la corte acababa tras la visita a Gran Vía, mientras que Carmen Prades iba al Ciudad de València para hacer el saque de honor y asistir al derbi.
Así fue, pero ahí no acabó el domingo, porque después, so pretexto de cena para celebrar el cumpleaños, lo que se encontró con una fiesta mucho más grnade con la alcaldesa, el concejal, la JCF, la corte, las familias, el mantenedor y amigos varios.
En esta Galería tienes, ya al completo, los bocetos de la Sección Especial Infantil 2026
Jesús Liñana "Hawa" levanta el pie
Jesús Liñana, el artista que firma bajo la marca Fallas Hawa, ha anunciado, tal como hizo hace unos años, que el próximo año levanta el pie. "Vivimos un momento en el que muchas cosas están cambiando rápidamente en el mundo fallero. En la Exposición del Ninot de este año se nos ha confirmado las sensaciones que ya esperábamos: piezas que podrían ser de cualquiera y de nadie, con auténticas barbaridades que para nosotros acaban con la esencia". Por eso, "para descansar y reencontrarnos con la esencia, el próximo ejercicio reduciremos de manera importante el volumen de trabajo. El objetivo es bajar la presión, cubrir gastos, ganar tiempo y poder replantear el camino con coherencia. Haremos fallas en 2027, pero con responsabilidad, compromiso y respeto a la fiesta, pero poquitas".
Hay una comunidad llamada Distrito 17 València, que publica fotos históricas de toda la zona de Patraix y Creu Coberta. Recientemente, uno de sus miembros, 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗼𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗯𝗲𝘂 ha publicado esta foto, que nos sirve para apreciar cómo era la falla Pío XI-Fontanars de 1983. "Tradiciones y Costumbres", firmada por La Comisión. A la foto le falta, por arriba, la típica cabeza de huertano. La comisión, ahora cincuentenaria, acababa de cumplir diez años.
No te olvides de estos básicos...
Programa de Festejos Fallas 2026
Horario y precio de las entradas de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026
Horarios de la Ofrenda de las Fallas 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Grandes 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Infantiles 2026
El censo fallero de 2026: cifras de récord
"Mascletaes" y Castillos: Calendario Pirotécnico de las Fallas 2026
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València