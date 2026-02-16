Las Noticias de las Fallas 2026: el asesor de Ballester se hace "brillant"

Daniela Roig, Paula Castell y María Mariner vivieron un nuevo recibimiento en su tierra, que no es otra que la de Pla del Remei (Paula)-Gran Vía (Daniela y María). En la exaltación de sus falleras mayores de la Agrupación se reencontaron con su gente para recordar que este sector es el mayor aporte de falleras al Salón de la Fama. Paula Castell ha permitido a su comisión, Conde Salvatierra, compartir ya el liderato histórico -en periodo democrático- con la Avenida del Oeste. Con el mérito añadido de no haber sido fallera mayor y, sin embargo, cautivar al jurado de preselección -de presidentes- y al de la gran final.

Daniela es la primera elegida para la corte de su comisión, Joaquín Costa-Conde Altea, desde hace 31 años, cuando lo hizo su madre, Merche Añón, un apellido que lleva como segundo y que la entronca en una de las familias más históricas de la fiesta, iniciada con su bisabuelo, Vicente Añón, presidente de la comisión y creador de las "Aucas" o la baraja fallera a través de su legendaria imprenta.

Y María Mariner, que tiene dos falleras mayores de València en su familia (su abuela Carmen Colomer y su tía Mónica Mariner) viene de parte de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. Es la que cierra el cortejo infantil y es uno de sus componentes más reconocibles. En la corte de pandemia habían dejado a su cuadro de honor al completo: Raquel Nebot (curiosidad: también hija de corte y sobrina de fallera mayor) y Begoña Bonastre.