Última llamada para pedir los moños de fallera

Cada día que pasa se vive un nuevo episodio en el que se evidencia la inminencia de las fiestas. Y esto incluye uno de los elementos básicos. Como si del embarque de un vuelo se tratara, hay un elemento que está ya en "Ultima Llamada" y es básico para entender la fiesta: los moños.

Las grandes empresas elaboran pelo postizo por decenas de miles, pero hay un momento que tienen que echar el cierre. Es el momento en el que, después de todo un año, incluyendo la temporada de rebajas, que es larga y nada más empezar el ejercicio, llegan los encargos desesperados.

Realce entrega los moños a las falleras mayores de València y cortes de honor 2026 /

Los dos grandes productores coinciden en que hay un momento en el que hay que establecer el cierre para poder llegar a tiempo. Por ejemplo, Realce abrirá sus puertas este lunes ya por última vez todo el servicio integral; encartar rodetes, moños y trenzas nuevas o confeccionarlos con pelo propio. Pero es la última jornada. "La artesanía no se improvisa. Se trabaja con tiempo, precisión y responsabilidad" dice el lema de la empresa de Paterna que gerencia Juanan Remedios. Y a partir de esa fecha, todo lo que se encargue es ya para el siguiente ejercicio. Esta fecha límite debía haber sido el pasado sábado, pero lo han prorrogado al lunes por la alerta meteorológica. Pero a las ocho de la tarde del lunes, cuando la persiana base ese día, ya se establece el "numerus clausus".

La tienda de Hair Up aún ofrece mallas hechas en el tramo final de la temporada / Moisés Domínguez

Hair Up, de momento, aún repone stock en su tienda de la avenida María Cristina. En su caso, mientras haya existencias, se despacha. "Hemos llegado a vender un 17 de marzo para la Ofrenda del día siguiente, pero lógicamente, de lo que había a esas alturas. De momento seguimos atendiendo, pero lo lógico es hacer los encargos ya" asegura Vicente Peris, uno de los hijos herederos de la mítica Marisa Alcobendas. Lo ideal es no apurar ya porque los días son pocos y aunque las artesanas confeccionan y confeccionan, los encargos tienen un límite y las existencias también, aunque en la tienda se exponen todavía todo el cromatismo capilar posible.

Demanda creciente

Se da por hecho, porque ya lo han necesitado, que las falleras mayores de las comisiones tienen ese tema perfectamente controlado. Pero la demanda de las representantes de la fiesta es una gota en el océano. El mundo de la posticería vive un momento de altísima demanda con el aumento de los censos. En la nueva hornadas de falleros, el censo altamente dominante es el femenino. Sirva el dato del "Cap y Casal" -estas empresas facturan tanto en València como en las poblaciones-: el número de mujeres es de casi 70.000. Potenciales clientes.

Oficio reconocido como artesano

Cuando se refieren los profesionales a "Artesanía" no es hablar por hablar: la confección de moños de valenciana estreno en abril de 2022 la denominación de Oficio Artesano por la Generalitat Valenciana, lo que permite incorporar a las cajas de postciería la etiqueta con la letra A.