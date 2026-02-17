Fallas 2026: La Crida ya se ha celebrado en La Punta

Este sábado es la Crida, como bien se sabe. Pero hay lugares en la ciudad, que tienen su esencia de pueblo, que ya lo han celebrado o que también lo tienen agendado. En La Punta, por ejemplo, se reunieron las dos comisiones de la población -Jesús Morante i Borràs-Caminot y Suïssa-Alquería del Favero- en el Chalet de Bartual para que sus falleras mayores celebraran el pregón.

Es un caso curioso porque la Punta no tenía fallas hasta hace relativamente poco tiempo y a la del pueblo viejo se ha sumado, desde el año pasado, la que planta en el Pai de Moreras y que también forma parte del distrito. El chalet, mientras, está ubicado ahora en un lugar que también está casi a mitad camino una de otra.

Crida de las fallas de La Punta / Falla Suïssa

Crida de las fallas de La Punta / Falla Suïssa

Agenda de hoy y mañana Martes, 17 de febrero 17.30 h. – 20 h. En la sede de la JCF, entrega de las acreditaciones para la Macrodespertà infantil. 20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la Ofrenda a cargo de los Vestidores Kike Bosch y Rafa Chordá. 20 h. En las Atarazanas, presentación del nuevo logo de la Federación de Primera A Miércoles, 18 de febrero 17.30 h. – 20 h. En la sede de la JCF, entrega de las acreditaciones para la Macrodespertà infantil. 19 h. En la librería Bartleby (Cádiz, 50), presentación de la revista Rituals, con la participación de Josep Lluis Marin, Verónica March y Eliseu M. Roig.20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la Evolución de la pólvora en la Mascletà, a cargo de Joan Talens y Alberto Navarrete

El Tro de Bac celebra el Patrimoni El logo de Fallas Patrimonio de la Humanidad, que este año cumple 10 desde su declaración en Adis Abeba, es el motivo rotulado de la caja del Tro de Bac que se entregará en la Macrodespertà. La Pirotecnia Alto Palancia ha mantenido la tradición que inició Mediterráneo de convertir las cajas en un objeto de coleccionista y, en este caso, se fija en una efemérides que llegará a finales de ese año.

La JCF presentó la caja de la Macrodespertà / Fotofilmax

El logo de la caja / Fotofilmax

Entrega de premios... y "cena de cortes" De entre los millones de trofeos entregados en la Gala del Deporte, nos quedamos con esta entrega, que parece más bien sacada de una Cena de Cortes. La ganadora del concurso de triples del campeonato de baloncesto, Amparo Borja,de la falla Federico Mistral-Murta recibe su medalla. de manos de la fallera mayor de València, Carmen Prades; de la directora de Negocio y Marketing del Valencia Basket, Merche Añón, que fue corte de honor en 1995 y ahora es madre de una de las falleras de la corte, Daniela Roig Añon. Y en presencia de la presidenta de la comisión, Susana Senent, quien a su vez fue corte de honor en 1997.

Susana Senent, Merche Añón, Amparo Borja y Carmen Prades / Fotofilmax

Falla Municipal... y falla de Pinedo “Si fa sol, música es vol “, en Séptima A, es el proyecto que presentará la comisión de Mossen Josep Cuenca-Pinedo. Y los autores no son otros que los responsables de la falla municipal, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer. Por dimensiones y por taller, tiene pinta, no: pintón. Manolo Blanco era, desde hace años, el autor de las dos fallas, pero al artista, ganador en su momento de la Sección Especial Infantil, le ha surgido un proyecto muy bueno, en San Vicente-Amparo Iturbi, con lo que solo hará la infantil mientras que la grande, desde luego, no pierde prestaciones.

Mossen Josep Cuenca tendrá una falla de lujo / RLV

Y este año, un fin de ciclo en la Ofrenda Parece que fue ayer, pero el paso del tiempo es inexorable: cada año, una fallera mayor de València finaliza su paso por la Ofrenda, en esa venia de cinco días que se le permite a todas. Este año serán ya las falleras mayores de pandemia y post-pandemia, las únicas que han extendido su reinado durante dos años -junto a María Luisa Aranda en 1940 y 1941, el primero de los años como delegación de la hija de Franco-. Consuelo Llobell, que durante este tiempo ya ha consolidado su trabajo como médica y ya ha sido madre, y Carla García, completarán su particular lustro.

Dos mil euros de premio en el Picota El Grupo Municipal Socialista ha convocado nuevamente los premios Picota y Sacabutx, destinados a reconocer la sátira y la crítica, que llega a su edición número 21. Los dos galardones tienen una dotación de mil euros, uno para la comisión y otro para el artista. El jurado visitará y calificará sobre las candidaturas que presente las propias comisiones.