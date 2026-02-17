València patenta la marca "Fallera Mayor de València"

La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de València ha acordado de manera unánime “que se siga el trabajo para registrar los nombres de Fallera Mayor de València y Fallera Mayor Infantil de València, con el fin de proteger la figura que representa para el conjunto de los falleros y valencianos”. La moción, que ha sido respaldada por todos los grupos políticos municipales, incluye el acuerdo de “instar a la Junta Central Fallera, JCF, a que siga preservando la asistencia a actos falleros como la máxima representante de las fallas”.

El objetivo, tal como ha explicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, es “seguir trabajando para dignificar la figura de las falleras mayores de València y sus cortes de honor”. Para ello, ha añadido el edil, la Junta Central Fallera se dirigirá a la Oficina de Patentes y Marcas “para preservar la terminología de nuestras máximas representantes de la fiesta, y que no puedan ser utilizados con fines comerciales por terceros unos nombres que se vinculan a la fiesta fallera.

Camisetas y papelería

La solicitud se efectuará, inicialmente, por un período de diez años; y en ella se hace especial hincapié en que la figura de las falleras mayores no pueda ser utilizada en productos textiles, marroquinería, calzado, adornos y bordados, llaveros, cosméticos, fuegos artificiales, productos de papelería, o materiales preciosos… entre otros elementos.

El concejal de Fallas ha destacado la importancia de impulsar todas estas medidas, dado que, ha asegurado, “desde las instituciones debemos preservar nuestra identidad y velar por el respeto a la imagen de nuestras máximas representantes, para así tener herramientas legales para los casos en que se quieran aprovechar comercialmente de una de las figuras más respetadas de una fiesta que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde hace una década”.