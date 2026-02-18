El Extra de Fallas de Levante-EMV acaba con medalla de oro para Marta Mercader

"En Siete Aguas, en muy pocas ocasiones, se otorga. La Medalla de Oro de la Villa de Siete Aguas. Y digo que, en muy pocas ocasiones, porque se trata de una distinción reservada únicamente a aquellas personas que con su labor y su compromiso, han llevado el nombre de nuestro municipio más allá de su entorno, difundiendo su identidad, su cultura y su esencia. Querida Marta, tenemos el honor y la enorme emoción de otorgarte e imponerte esta Medalla, como muestra de gratitud, de orgullo colectivo y de cariño de todo un pueblo que te quiere y te admira. Gracias por llevarnos contigo, por ser nuestra embajadora y ante todo, gracias por querer tanto a Siete Aguas".

Con este discurso, la alcaldesa de la villa de Siete Aguas, Teresa Hernández, acompañada de concejales del municipio y cientos de vecinos del pueblo, ha impuesto la recompensa a la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader. Y con ello, Levante-EMV y su Extra de Fallas han contribuido a fortalecer la puesta en valor de las embajadoras de la fiesta. Con motivo del Extra de Fallas, Marta y la corte infantil han visitado el pueblo en el que se siente en casa porque tiene hogar y acude siempre que puede, que son muchas veces, imponiéndole la más alta distinción.

No es un momento: es un momentazo, en el que han estado acompañadas por el pueblo de Siete Aguas, que las ha recibido con todos los honores.

Levante-EMV pensó, para el Extra de Fallas, que el reportaje de las infantiles tuvieran este escenario y el Ayuntamiento, para quien es Marta, la que han visto crecer, lo puso en valor. La Marta de toda la vida regresaba. Ya lo había hecho varias veces desde la Telefonada. Pero en esta ocasión ya como fallera mayor, con su banda acreditativa, y de la mano de las doce falleritas que conforman la comitiva de los más pequeños.

Todos los pormenores de esta inolvidable visita se podrán ver en diferentes recursos multimedia durante las próximas semanas, pero se sustanciará sobre todo en el gran reportaje que aparecerá el 7 de marzo en el Extra de Fallas en su versión de papel.

Siete Aguas se ha echado a la calle para recibir a Marta / GC

Como en Bocairent y en Almansa

No es la primera vez que la representante infantil de la fiesta tiene un particular regreso a casa con motivo de la publicación de Levante-EMV. Así, en 2022 se hizo con Nerea López, que regresó a Bocairent. Y al año siguiente, Paula Nieto visitó Almansa, la tierra de la familia materna. En ambos casos también fueron recibidas por las primeras autoridades de los municipios con el orgullo de saber que, a lo largo de su año más importante, no dejan de recordar las raíces que tienen con esas poblaciones.

Y un viaje del Santo Cáliz

La excursión infantil ha tenido otro prólogo, para tematizar su reportaje por partida doble. Antes, por la mañana, han hecho otro recorrido que también formará parte de sus páginas especiales y que ha tenido la Ruta del Santo Cáliz como elemento identitario. Así, se han convertido, a base de posados en diferentes estaciones, en embajadoras de esos lugares que tienen todas las posibilidades del mundo por explotar. Una primera parte que ha finalizado, como no podía ser de otra forma, en la Catedral, ante el grial.

Llenando el mapa de la Comunitat Valenciana

El Extra de Fallas de Levante-EMV mudó de piel en 2017, a la vez que las Fallas se convertían en Patrimonio de la Humanidad. Las cortes de honor pasaron a convertirse en embajadoras y, en el caso de las infantiles, han hecho recorridos por la Comunitat Valenciana. Así, las niñas empiezan a llenar de chinchetas el mapa de la Comunitat Valenciana. Desde que, en ese 2017, acudieran a Elche para confraternizar con los niños del Misteri, han ido visitando sucesivamente Xàtiva, la Vall d'Uixó, Anna, Bocairent y la Ruta 99, Almansa (la única vez que se han superado los límites de la Comunitat Valenciana) y La Font de la Figuera, Morella y Xiva-Utiel. Los pueblos de la Ruta del Santo Cáliz -que iremos desvelando con el paso de los días- y Siete Aguas se suman a este particular mapa de honor, pero acompañado de una medalla de oro para su vecina más ilustre.