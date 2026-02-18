La Fallera Mayor de València 2026 y su Corte de Honor visitan la fábrica de Turia en el Puig
Cervezas Turia volverá a ser patrocinador oficial de las Fallas por segundo año consecutivo
Eduardo Enric
La Fallera Mayor de València 2026, Carmen Prades, su Corte de Honor, y el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester han visitado este lunes por la mañana la fábrica de Cervezas Turia en El Puig, acompañados de Charina Antolín, directora de la planta del Puig, Octavi Martí, director de operaciones, y de Ricard Gimeno, responsable de marketing.
La visita a la fábrica se enmarca en el acuerdo de colaboración entre Cervezas Turia y la Junta Central Fallera, mediante el cual la marca volverá a ser, por segundo año consecutivo, patrocinador y cerveza oficial de las Fallas.
De esta forma, Turia refuerza un año más su compromiso con la cultura y las tradiciones valencianas y, especialmente, con una de las celebraciones más emblemáticas de València. La marca contará con una presencia destacada en los actos oficiales de la festividad y seguirá colaborando con la Junta Central Fallera en el desarrollo de acciones especiales destinadas a acercar aún más las Fallas a los valencianos y valencianas, fortaleciendo así el vínculo entre la cerveza y una fiesta que simboliza tradición, arte y germanor.
Sobre Cervezas Turia
Original de 1935, Cervezas Turia fue el proyecto compartido de varios emprendedores. La gran acogida y éxito de la marca entre los consumidores desembocó en la creación de una amplia gama de cervezas, entre las que destacó Turia Märzen, la única que pasó de generación en generación por sus ingredientes únicos y gusto inigualable. En 2025, la marca amplió su gama con el lanzamiento de Turia 0,0 y la recuperación de Turia Stark, una cerveza rubia, fresca y con carácter que regresa para volver a acompañar los momentos del día a día.
Desde hace años, Turia colabora con distintas fallas de la ciudad de València, además de organizar eventos propios con motivo de la festividad, como Encesa Turia, una fiesta de música electrónica y artes digitales para celebrar el inicio de las Fallas y que este año llega a su sexta edición.
Con el patrocinio de las Fallas, Turia refuerza su compromiso con la identidad y las tradiciones valencianas, sumándose a otras iniciativas que han marcado su trayectoria en el ámbito cultural y gastronómico, terrenos naturales para la marca a través de los cuales celebra la esencia de València y la conexión con su gente, su gastronomía y su música.
Más información en www.cervezaturia.es
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El regreso de una 'madame' podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València
- Los vecinos de Velluters: 'Hay colas de puteros a 150 metros del Ayuntamiento de València
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- El mítico teatro Escalante reabrirá gracias a un grupo hotelero