Noticias de Fallas: Almirante Cadarso ya tiene fecha y hora para la Parada Mora

Almirante Cadarso-Conde Altea ha reorganizado su Parada Mora para adaptarla a una nueva fecha y calendario. El experimento de recuperar el 16 de marzo se ha descartado y la cita vuelve al 19 que se ha convertido en su seña de identidad. El festejo empezará, eso sí, más pronto: a las cinco y media del día de San José y las comparsas recorrerán la calle Almirante, desde el cruce con Burriana hasta tocar ya la Gran Vía. Este año, la capitanía corresponde a toda una comparsa, la de las Sarracenas, y contará, siguiendo con una costumbre que dura ya treinta años, con la fallera mayor y la corte del año anterior como huríes. Eso es lo que serán Berta Peiró y las falleras de 2025.
Miércoles, 18 de febrero
17.30 h. – 20 h. En la sede de la JCF, entrega de las acreditaciones para la Macrodespertà infantil.
19 h. En la librería Bartleby (Cádiz, 50), presentación de la revista Rituals, con la participación de Josep Lluis Marin, Verónica March y Eliseu M. Roig.
20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la Evolución de la pólvora en la Mascletà, a cargo de Joan Talens y Alberto Navarrete
21.30 h. En Borrull-Socors, entrega del premio Manuel Latorre
Jueves, 19 de febrero
18:30 h. - Presentación del Libro Fallero en las Atarazanas.
19 h. En Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag, inauguración de la exposición de láminas adquiribles de Armando Serra dedicados a la Virgen de los desmaprados a beneficio de la propia comisión.
20:00 h.- Gala de la Cultura en las Atarazanas.
20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la adicción a las nuevas tecnologías.
Marta y la corte, en territorio Marta Salvador
Mientras Marta Mercader y la corte se marchaban con Levante-EMV a hacer el reportaje del Extra de Fallas en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, Carmen Prades y la corte mayor se calaron la mantilla y participaron en una procesión de barrio, uno de esos festejos que llenarán agenda sobre todo a partir de después de marzo. Pero llegan cuando llegan y Campanar tiene las fiestas de la Virgen -por cierto, coronada antes incluso que la de los Desamparados- en febrero.
Campanar es territorio de una de las falleras de la corte, Marta Salvador. La comitiva recorrió las calles del pueblo viejo de Campanar, un espacio muy coquetón de casas de pueblo, que se mantiene a pesar del crecimiento urbanístico de todo su entorno.
Uno de los binomios más exitosos del momento es el que protagonizan la comisión de Manuel Arnau-Creu Coberta y el artista Mauricio Moreira. Las cinco fallas grandes que les ha plantado se han saldado con dos victorias, dos segundos y un cuarto. Y los primeros premios han sido en los dos últimos años.
La comisión ha acudido al taller para ver de primera mano la evolución de elaboración del monumento, con el que persiguen el triplete.
Inclusión en Russafa
La comisión de Maestro Aguilar-Matías Perelló ha anunciado que presentará fallas 100 inclusivas mediante el desarrollo de acciones que incluyen audioguías accesibles, cartelería en Braille, actividades adaptadas para el público infantil y adulto, propuestas diseñadas para todo tipo de discapacidades y actividades de sensibilización "cuyo objetivo es fomentar la empatía, permitiendo a las personas sin discapacidad experimentar, comprender y ponerse en la piel de quienes viven con diversidad funcional visual, auditiva o motora".
Y el Premio Especialíssim es para...
El premio Especialíssim es un galardón que entregan la Federación de Fallas de Sección Especial y el Colegio de Administradores de Fincas València-Castellón y que siempre se entrega en los preliminares de marzo. Este año, el galardón va a parar José Manuel Casañ Fernández en reconocimiento a su trayectoria como músico y compositor. Y que no deja de ser, por extensión un reconocimiento a los 45 años que cumplirá "Seguridad Social" el próximo año, con más de un millón de discos vendidoa.
El premio se acompaña con una dotación económica de 1.000€ que el premiado entregará a la ONG Cáritas de Benetúser y se entregará el 4 de marzo.
