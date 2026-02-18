Noticias de Fallas: Almirante Cadarso ya tiene fecha y hora para la Parada Mora

Miércoles, 18 de febrero

17.30 h. – 20 h. En la sede de la JCF, entrega de las acreditaciones para la Macrodespertà infantil.

19 h. En la librería Bartleby (Cádiz, 50), presentación de la revista Rituals, con la participación de Josep Lluis Marin, Verónica March y Eliseu M. Roig.

20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la Evolución de la pólvora en la Mascletà, a cargo de Joan Talens y Alberto Navarrete

21.30 h. En Borrull-Socors, entrega del premio Manuel Latorre

Jueves, 19 de febrero

18:30 h. - Presentación del Libro Fallero en las Atarazanas.

19 h. En Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag, inauguración de la exposición de láminas adquiribles de Armando Serra dedicados a la Virgen de los desmaprados a beneficio de la propia comisión.

20:00 h.- Gala de la Cultura en las Atarazanas.

20 h. En Trinitat-Alboraia, charla sobre la adicción a las nuevas tecnologías.