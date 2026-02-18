El Mercat de Sant Blai de la falla Doctor Serrano recibe el premio más deseado de Russafa
La Agrupación de Fallas premia la iniciativa de Doctor Serrano-Carlos Cervera, por promover la fiesta patronal de Russafa.
El Mercat Tradicional de Sant Blai ha recibido el principal galardón que puede recibir cualquier persona o colectivo que tiene Russafa en su ADN. La Agrupación de Fallas ha concedido el Ganxo d'Or colectivo, en su edición de 2027, a esta iniciativa que promueve la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera.
El mercado, que está acompañado de diferentes actividades de carácter cultural, se celebra en los albores del mes de diciembre, coincidiendo con la fiesta patronal, que tiene una tradición centenario en las calles del viejo pueblo de Russafa.
Hace ya unas décadas, la comisión fallera sacó de su atonía este "porrat", pero ha multiplicado su implicación y desarrollo en los últimos años, convirtiendo, durante tres jornadas de viernes a domingo, sus calles en un auténtico hervidero humano, en el que se disfruta con las "paraetas" de todo tipo, acompañado de charlas y bailes que transforman las calles en un auténtico ambiente de fiesta patronal.
Para la ocasión, además, se elabora cartelería con una creación anual y se reconoce a los comercios tradicionales del barrio para ponerlos en valor. Razones todas ellas que han contribuido a que la fiesta haya recibido la condición de Fiesta de Interés Turístico Local.
Y también para Javier Mozas
Por todas estas razones, la Agrupación de Fallas les ha concedido la siempre codiciada recompensa, que se une a la del investigador Javier Mozas a título individual, y que recibe apenas unos días de haberlo hecho con la Flama d'Or de la Agrupación del Carmen.
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El regreso de una 'madame' podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València
- Los vecinos de Velluters: 'Hay colas de puteros a 150 metros del Ayuntamiento de València
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- El mítico teatro Escalante reabrirá gracias a un grupo hotelero