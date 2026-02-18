El Mercat de Sant Blai de la falla Doctor Serrano recibe el premio más deseado de Russafa

El Mercat Tradicional de Sant Blai ha recibido el principal galardón que puede recibir cualquier persona o colectivo que tiene Russafa en su ADN. La Agrupación de Fallas ha concedido el Ganxo d'Or colectivo, en su edición de 2027, a esta iniciativa que promueve la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera.

El mercado, que está acompañado de diferentes actividades de carácter cultural, se celebra en los albores del mes de diciembre, coincidiendo con la fiesta patronal, que tiene una tradición centenario en las calles del viejo pueblo de Russafa.

Hace ya unas décadas, la comisión fallera sacó de su atonía este "porrat", pero ha multiplicado su implicación y desarrollo en los últimos años, convirtiendo, durante tres jornadas de viernes a domingo, sus calles en un auténtico hervidero humano, en el que se disfruta con las "paraetas" de todo tipo, acompañado de charlas y bailes que transforman las calles en un auténtico ambiente de fiesta patronal.

La Torre de San Valero contempla el Mercat de Sant Blai / Moisés Domínguez

Para la ocasión, además, se elabora cartelería con una creación anual y se reconoce a los comercios tradicionales del barrio para ponerlos en valor. Razones todas ellas que han contribuido a que la fiesta haya recibido la condición de Fiesta de Interés Turístico Local.

Y también para Javier Mozas

Por todas estas razones, la Agrupación de Fallas les ha concedido la siempre codiciada recompensa, que se une a la del investigador Javier Mozas a título individual, y que recibe apenas unos días de haberlo hecho con la Flama d'Or de la Agrupación del Carmen.