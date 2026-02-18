Los presidentes de falla aseguran que las clausulas para comprar casales no son las pactadas
Santiago Ballester se comprometió a consultar y aclarar las dudas surgidas sobre los créditos, necesarios para adquirir inmuebles
La última asamblea de presidentes trajo una amplia representación de quejas individuales, de realidades de las comisiones de falla en los preliminares del gran momento de la fiesta: contenedores de obra que están donde no deben estar, quejas por la ubicación de los presidentes en la Exaltación, por la recogida de los niños en este mismo acto en versión infantil, la disposición de filas en la Ofrenda o asientos para los niños en las galas de nominaciones, pero si hubo uno en el que se multiplicaron, cuanto menos, las dudas, y que incluso al concejal le ha pillado con el pie cambiado, con las condiciones pactadas con la entidad Cajamar para obtener créditos con los que acometer la compra de los casales. Y hay que decir "compra" porque, por ejemplo, se había asegurado que también se utilizarían para la reforma de las sedes y uno de los intervinientes dijo que, en su sucursal, no contemplaban las reformas. La adquisición de bajos es, ahora mismo, una prioridad entre las comisiones de falla, habida cuenta la tensión inmobiliaria que hay en la ciudad y las advertencias de no renovación del contrato que ya han recibido algunas de ellas.
Otras condiciones a las que se aplica lo de "esto no es lo que habíamos hablado" es, por ejemplo, la ausencia de aval, que ahora se ha pedido. Y efectivamente, se había prometido que ningún particular debía avalar, sino que la mejor garantía es que las comisiones son muy buenas pagadoras. Y otras, que el montante el préstamo no era la totalidad de lo presupuestado, cuando era otra condición asegurada.
En definitiva, que Santiago Ballester prometió evacuar las consultas con los responsables de la entidad, porque además fueron ellos mismos los que resolvieron esas dudas en la reunión celebrada en la sede de la JCF. "Tengo que trasladarle estos casos porque, en las negociaciones, esos temas estaban muy claros". Se prefiere, desde luego, que sea un error en las sucursales que no un cambio no comunicado desde las altas esferas.
La asamblea también voto en contra, por abrumadora mayoría, la propuesta de una comisión para sancionar a los que llegan tarde a la recogida de premios. Y Ballester ha reiterado que habrá cuatro accesos para la Crida y, lo que es más importante, seis pantallas en zona sin visibilidad para poder contemplar el pregón algo más que en la lontananza. A pesar de todas las alegaciones, la asamblea acabó con aplausos, con deseos de que no haga mal tiempo.
