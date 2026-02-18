El sorteo del balcón de la "mascletà" ya tiene 340 ganadores. Cómo saber si tu eres uno de los agraciadoss

Con, nuevamente, una cifra mareante de inscripciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo el sorteo de las personas que, finalmente, han ganado la lotería de ver una "mascletà" desde el balcón municipal. El número de participantes "cribados" han sido 20.631 personas, lo que supone 1.500 más que el año anterior. Son los supervivientes de una lista de 25.296 que se inscribieron hace unos días. La quinta parte de descartados son, fundamentalmente, personas que no están empadronadas en el Cap i Casal. La lotería es para vecinos de la ciudad, a pesar del disgusto que supone para los no vecinos hasta que se intenta razonar que los que pagan los impuestos en la ciudad son los que tienen derecho a la experiencia municipal.

Una experiencia que mantiene todo su vigor. Ser agraciado con la posibilidad no remite su interés. Es un evento argado de mística que mucha gente quiere intentar vivir. Y que consiste, fundamentalmente, más en escuchar que en ver el disparo, puesto que la visual del balcón es limitada para los que al mismo acceden si no se está avispado. Hay que llegar con tiempo y no enmendarse para tener una de las primeras filas, aunque la prioridad será siempre para la comitiva. Pero la mera experiencia que asistir, de vivir el particular "tremolar" del balcón, estar al lado de la comitiva oficial y vivir ese particular trajín ya se considera una experiencia que justifica el acudir a un concurso que, por otra parte, es totalmente gratuito y que se puso en marcha en los primeros años del anterior equipo de gobierno, que han continuado los actuales.

Palco del día 11: Guillamon, Carla y el Colegio Helios /

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera ha presidido el sorteo, y ha trasladado la enhorabuena a los ganadores que “podrán disfrutar junto con las falleras mayores de València y sus cortes de honor de uno de los disparos del programa de este año”. La particular lotería llegó ya a los 340 ganadores, a los que se comunicará por el mismo correo electrónico empleado para la inscripción. Son un total de veinte personas -10 pases dobles- para asistir a todas las sesiones salvo las del 8 y 13, que las invitaciones se centran en colectivos femeninos y alcaldes, respectivamente.

El proceso de selección se ha realizado mediante el uso de un algoritmo de Excel, por el que se ha determinado de manera aleatoria quiénes han sido los agraciados y agraciadas. La fecha asignada es la que tienen que ir, no pudiendo ser cambiada.

Entre otros datos del sorteo, el concejal Santiago Ballester ha destacado que durante la primera jornada del plazo de inscripción se registró la mayoría de solicitudes, más de 15.000, el segundo día se registraron casi 7.000 y el tercer y último día más de 3.000. Además, ha destacado que “no habían pasado ni treinta segundos desde la apertura de las inscripciones y ya se registraba la primera de ellas. La última apuraba hasta las 23:59:59 del último día”.

Por distritos y edades

Quatre Carreres ha sido el distrito con el mayor número de solicitudes (2.245 personas), seguido de Patraix (1.865), Camins al Grau (1.751) y Extramurs (1.285). El distrito con menos peticiones es Pobles del Nord (147), seguido por Pobles de l’Oest (261) y Pobles del Sud (481).

Como curiosidad, el edil ha destacado que se han inscrito 33 personas mayores de 90 años, e incluso una de 101 años. En caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas se la ubicará en un espacio especialmente habilitado al efecto. Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.