La falla infantil municipal 2026 ya está plantada

Pasear, sentirse orgulloso de la ciudad en la que se vive, patinar, ir en coche (eléctrico, claro), vivir las Fallas con sostenibilidad, transporte público. "Cada calle, cara barrio, cada sonrisa es movimiento". Es el hilo argumental sobre el que versará la falla infantil municipal, que ha quedado ya descubierta en un acto celebrado en la nave de exposiciones de la Ciudad del Artista Fallero.

Mario Pérez, debutante en el monumento municipal, ha ensamblado la práctica totalidad del proyecto que, además, se quedará ya custodiado en la nave gremial. Cuanto apenas le falta incorporar las escenas de la base, que ya están preparadas, pero que han de sustentarse con el embellecedor. Pero sí que se deja ver claramente cómo será. Y lo que más destaca es que es una falla echada en alto. Por un motivo fundamental: garantizar su visibilidad. "Es una falla hecha precisamente pensando en el lugar en el que se va a plantar. O dicho de otra forma, en una plaza que es un hormiguero, en el que, para poder ver la fallita, ha de hacerse con perspectiva, habida cuenta que su público objetivo será multitudinario y rodante. La subida en alto se sustancia en un gran caballete central, formado por cuatro grandes listones, invisibles al ojo humano, recubiertos de una de las figuras principales.

La fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, y su corte de honor, han visitado la falla, ya totalmente montada de esta airosa forma. "València es mou" es un canto a la sosteniblidad, en el que los personajes de la ciudad conviven con los medios de transporte.

Así es la Falla Infantil del Ayuntamiento 2026 de Mario Pérez /

Prioridades en el transporte

La falla infantil generará, seguro, no poco debate, porque deja claras las prioridades a la hora de emplear el transporte. De hecho, hasta en forma de pirámide invertida se presenta en la Exposición del Ninot. De más a menos importante, caminar, bicicleta y patinete, transporte público, transporte de carga y vehículo propio. Dicho de otra manera, el debate de la movilidad, con un orden ideal que se refleja en la falla y en la figura de la Exposición.

Y también en Sección Especial

Mario Pérez "limpió" su agenda de fallas contratadas para centrarse en la falla municipal. Y la acompañará de su otra plaza fuerte, en este caso en la alta competición de la Sección Especial: Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, en la que es un candidato a primer premio desde hace tiempo. El año pasado ya consiguió el "ninot indultat" con la Pasarela de la Solidaridad, una auténtica obra de arte que recordaba a los voluntarios de la pandemia.