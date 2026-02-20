Las Fallas de València brindan por las fiestas de 2026 en la Gala Fallera

La Gala Fallera regresó a sus cauces habituales hace un par de años y definitivamente se queda como lo que es: primero, una fiesta en la que primero se cena y se brinda por las Fallas que vienen, por las que están a punto de llegar. Después, no se sabe bien lo que pasa cuando llega la noche muy noche, cuando la música suena a todo volumen. Es una fiesta de que de Gala Fallera solo tiene lo de Fallera, porque la indumentaria lo delata. Lo de Gala seguramente es otra cosa. Aunque la gala en sentido tradicional parece estar bastante pasada de moda. "Cauces habituales" porque durante un par de años, por fuerza mayor (pandemia e incendio de Campanar), se trasladó a primavera sin que el resultado fuera malo.

Memoria Gráfica de la Gala Fallera 2026 /

Preludio

María José Catalá, ha deseado "en esta noche mágica que empieza nuestro sueño anual, que disfruteis mucho, que salga un buen sol y disfrutemos de nuestra Valencia. Pasar una buena noche, bailar mucho y disfrutar y espero que acabe con una Crida inolvidable" para, a partir de ahí, ejercer de anfitrionas Carmen Prades y la corte de honor en la gran fiesta, que reune en Feria València a varios miles de personas, para poner en escena uno más de los "inicios" que tienen las Fallas. Anfitrionas a base de brindar, pues ya desaparecieron las coreografías con las que se desenvararon durante unos años, que no era más que bailar como lo habían hecho doce meses, cuando eran falleras mayores de sus comisiones y acudieron al mismo año. Un inicio consistente porque es el anuncio del primer gran fin de semana, que tiene el domingo, con la jornada de Macrodespertà, Mascletà y Crida el primer gran momento.

María José Catalá aplaude a la core de honor a su llegada / Fotofilmax

Después se tomará un breve respiro para, ya en el tránsito de enero a marzo, iniciar los días más grandes del año. También empieza a ser una despedida entre colectivos -sectores y agrupaciones- a los que cada vez les quedan menos momentos para reunirse antes de que cada comision ya se centre en los festejos de sus demarcaciones. Aún quedan, pero cada vez más la mirada se posa en los casales.