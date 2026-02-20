Noscarmientas y Na Jordana triunfan en el Concurso de Presentaciones de las Fallas 2026

Las comisiones de Cádiz-Cura Femenía y Na Jordana se han alzado con el primer premio de los Concursos de Presentaciones del curso 2026. Las obras parateatrales que sirven de hilo argumental previo a la exaltación de las falleras mayores de las comisiones es, tradicionalmente, una gran competición entre comisiones altamente especializadas en este tipo de obras.

Los "a proposits" se caracterizan por ser obras ligeras, cargadas de sátira, en las que los hilos argumentales predomina la proximidad a la propia fiesta. Suelen darse cita en las mismas comisiones que también participan en el concurso de teatro (Cádiz-Cura Femenía, Reino de València-Duque de Calabria, San Marcelino, Na Jordana...) pero también otras especializadas en este acto, como la Plaza del Pilar.

La comisión ruzafeña de Noscarmientas ha acaparado los premios en la modalidad adulta con "Per la Seda de les Flors", puesto que, además del primer premio de obra ha ganado los de mejor actor, actriz y director, todos ellos por la habitual dupla de Jaime Bronchud y Ángeles Hernández.

Na Jordana ha estado a punto de lograr un doblete histórico, puesto que ha ganado la modalidad infantil con una fantasía sobre Eurovisión ("L’europresentació") y ha sido segundo en la de adultos

La Gala de la Cultura ha sido un acto doble -infantil y mayor- en el que se entregan los galardones de esta amplia delegación y que, en el caso adulto, no son el Teatre Faller, que tiene su particular gala doble, pero en el Teatro Principal y que incluye los concursos de declamación y literarios

Na Jordana completó un "1+2" de mucho mérito / Moisés Domínguez

Concurso de Presentaciones Infantiles

1º. Na Jordana

2º. San Marcelino

3º. Regne de Valencia-Duque de Calabria

4º. Carrera de Malilla-Ingeniero Joaquin Benlloch

5º. Ripalda-Sogueros

Dirección: Kike Navarro (San Marcelino)

Actor

1º. Alejandro Lozano (Cádiz-Cura Femenía)

2º. Marc de las Heras (Cra. San Luis-Dr. Waksman)

3º. Rodrigo Salvador (Na Jordana)

Actriz

1º. Laura Uberos (Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch)

2º. Sofía Artal (San Marcelino)

3º. Carla Guillen (Na Jordana)

Santiago Ballester hace un cameo en la presentación de Na Jordana /

Concurso de Presentaciones

1º. Cádiz-Cura Femenía

2º. Na Jordana

3º. Regne de Valencia-Duque de Calabria

4º. Plaza del Pilar

5º. San Marcelino

Dirección: Jaime Bronchud y Ángeles Hernández (Cádiz-Cura Femenía)

Actor

1º. Jaime Bronchud (Cádiz-Cura Femenía)

2º. Rafa Barberá (Plaza del Pilar)

3º. Rafael Hércules (Regne de València-Duc de Calabria)

Actriz

1º. Ángeles Hernández (Cádiz-Cura Femenía)

2º. Olga Corbín (San Marcelino)

3º. Carol López (Cádiz-Cura Femenía)

Ganadora Declamación Senior: Victoria Soler (Xiva-Francisco de Llano)

Ganadora Declamación Juvenil: Clara Marina Garcés (Ramiro de Maeztu-Humanista Furió)