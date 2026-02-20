Noscarmientas y Na Jordana triunfan en el Concurso de Presentaciones de las Fallas 2026
La comisión ruzafeña de Noscarmientas dominó la modalidad adulta con "Per la Seda de les Flors", obteniendo premios al mejor actor, actriz y director, mientras Na Jordana triunfó en la infantil con una fantasía sobre Eurovisión
Las comisiones de Cádiz-Cura Femenía y Na Jordana se han alzado con el primer premio de los Concursos de Presentaciones del curso 2026. Las obras parateatrales que sirven de hilo argumental previo a la exaltación de las falleras mayores de las comisiones es, tradicionalmente, una gran competición entre comisiones altamente especializadas en este tipo de obras.
Los "a proposits" se caracterizan por ser obras ligeras, cargadas de sátira, en las que los hilos argumentales predomina la proximidad a la propia fiesta. Suelen darse cita en las mismas comisiones que también participan en el concurso de teatro (Cádiz-Cura Femenía, Reino de València-Duque de Calabria, San Marcelino, Na Jordana...) pero también otras especializadas en este acto, como la Plaza del Pilar.
La comisión ruzafeña de Noscarmientas ha acaparado los premios en la modalidad adulta con "Per la Seda de les Flors", puesto que, además del primer premio de obra ha ganado los de mejor actor, actriz y director, todos ellos por la habitual dupla de Jaime Bronchud y Ángeles Hernández.
Na Jordana ha estado a punto de lograr un doblete histórico, puesto que ha ganado la modalidad infantil con una fantasía sobre Eurovisión ("L’europresentació") y ha sido segundo en la de adultos
La Gala de la Cultura ha sido un acto doble -infantil y mayor- en el que se entregan los galardones de esta amplia delegación y que, en el caso adulto, no son el Teatre Faller, que tiene su particular gala doble, pero en el Teatro Principal y que incluye los concursos de declamación y literarios
Concurso de Presentaciones Infantiles
1º. Na Jordana
2º. San Marcelino
3º. Regne de Valencia-Duque de Calabria
4º. Carrera de Malilla-Ingeniero Joaquin Benlloch
5º. Ripalda-Sogueros
Dirección: Kike Navarro (San Marcelino)
Actor
1º. Alejandro Lozano (Cádiz-Cura Femenía)
2º. Marc de las Heras (Cra. San Luis-Dr. Waksman)
3º. Rodrigo Salvador (Na Jordana)
Actriz
1º. Laura Uberos (Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch)
2º. Sofía Artal (San Marcelino)
3º. Carla Guillen (Na Jordana)
Concurso de Presentaciones
1º. Cádiz-Cura Femenía
2º. Na Jordana
3º. Regne de Valencia-Duque de Calabria
4º. Plaza del Pilar
5º. San Marcelino
Dirección: Jaime Bronchud y Ángeles Hernández (Cádiz-Cura Femenía)
Actor
1º. Jaime Bronchud (Cádiz-Cura Femenía)
2º. Rafa Barberá (Plaza del Pilar)
3º. Rafael Hércules (Regne de València-Duc de Calabria)
Actriz
1º. Ángeles Hernández (Cádiz-Cura Femenía)
2º. Olga Corbín (San Marcelino)
3º. Carol López (Cádiz-Cura Femenía)
Ganadora Declamación Senior: Victoria Soler (Xiva-Francisco de Llano)
Ganadora Declamación Juvenil: Clara Marina Garcés (Ramiro de Maeztu-Humanista Furió)
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- El regreso de una 'madame' podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta