El concurso de Fallas Experimentales cambia de formato, con ascensos y descensos

El concurso de Fallas Experimentales cambiará su configuración en la edición de las Fallas 2026. Ante el evidente crecimiento de este tipo de comisiones, se ha optado por desdoblar el concurso en dos categorías con un máximo de 18 participantes por sección. Sin embargo, en esta ocasión no será por el presupuesto declarado del monumento (como se hace en el concurso general de Fallas) el que marque el corte, sino por la perseverancia en este tipo de apuestas artísticas: irán a la Categoría A las que más veces hayan participado. Pero una vez dado a conocer el veredicto, las cosas cambiarán: las cinco mejores de categoría B subirán a la A y las que el jurado considere como las cinco peores descenderán de categoría. Es, en este sentido, un sistema parecido al del concurso de teatro.

Se da por hecho, por ello, que los criterios de calificación están más condicionados, precisamente por valorar la creatividad y la visión personal del artista.

Sin embargo, aunque en lo estructural se le da un giro, la premiación se ve menguada para los mejores. La dotación prevista por el ayuntamiento, 6.400 euros en premios, seguirá siendo la misma por lo que, al aumentar la cantidad de premios, se reduce la dotación de los mismos. Así, por ejemplo, el ganador de categoría A pasará de percibir 2000 a 1500 euros; el segundo, de 1.400 a mil y el tercero, que percibía 900 euros, ya no tiene galardón económico. El remanente servirá para dotar los premios de Categoría B: mil y 800 euros.

El trasvase es el mismo en las dos modalidades. Las fallas grandes reparen 4.300 euros y las infantiles 2.100 pero ahora en más premios peor dotados, hasta equilibrar la cifra.

Para inscribirse, las fallas deberán realizar el trámite durante los diez primeros días naturales posteriores a la publicación en el BOP de la convocatoria. La solicitud podrá realizarse en línea a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València, al tratarse de un concurso municipal, no de la Junta Central Fallera.

Gran parte de estas comisiones experimentales optarán también a los premios de Fallas Sostenibles, que además de valorar los materiales neutros, suelen coincidir con las que apuestan por otras vías de creatividad y que reparten 18.000 euros.

Premios Fallas Experimentales 2025 Grandes 1º. Mossén Sorell-Corona (Eme Doble Taller (Manolo Martín)) 2º. Plaça de l’Arbre (Miguel Hache) 3º. Tres Camins-Pinedo (Rocío Harriero Montesinos) 4º. Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor) 5º. 80 Ripalda-Beneficència-Sant Ramon (Reyes Pe) 6º. 21 Borrull-Socors (La Comissió) 7º. Lepant-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) 8º. Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta) (Ricard Balanzà Martínez) 9º. Xiva-Francisco de Llano (Anna Ruiz Sospedra) 10º. Doctor Joan Josep Dómine-Port (Paco Pellicer Brell) Infantiles 1º Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor) 2º Tres Camins-Pinedo (Rocío Harriero Montesinos) 3º Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor) 4º Mossén Sorell-Corona (Eme Doble Taller Manolo Martín) 5º Doctor Joan Josep Dómine-Port (Paco Pellicer Brell)

Críticas de Compromís

Este nuevo concurso no ha gustado en Compromís, cuyo concejal delegado de Fallas, Pere Fuset, considera que la convocatoria "llega con recortes y tras preocupantes retrocesos para la sostenibilidad. Es incomprensible que después de la denuncia de Compromís por segundo año este concurso se tramite por urgencia cuando es una edición que se repite cada año. Pero lo más preocupante no es solo el retraso, es que se congela el presupuesto y se reducen los importes de los premios. Todas las posibles ventajas de dividir en dos categorías se quedan en nada si en vez de incrementar los estímulos se usa para recortar los premios. Cuando, gracias al trabajo planificado del anterior gobierno se estaba incrementando la participación, ahora se rema en dirección contraria. Ni les interesa la Falla, ni los artistas y todavía menos la innovación".

Premios de las Fallas Experimentales Grandes

Categoría A

1º. 1.500 euros

2º. 1.000 euros

3º. Estandarte

4º. Estandarte

5º. Estandarte

Categoría B

1º. 800 euros

2º. 500 euros

Premios de las Fallas Experimentales Infantiles

Categoría A

1º. 800 euros

2º. 500 euros

Categoría B

1º. 500 euros

2º. 300 euros