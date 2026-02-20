Fechas clave de las Fallas de Valencia 2026: programación, ofrendas, mascletàs, y todo lo que necesitas saber

Las Fallas de Valencia arrancan este domingo con la Crida 2026. Las Falleras Mayores de València darán el pistoletazo de salida a las fiestas josefinas desde las torres de Serranos, unas fiestas que se alargarán hasta el día de San José, aunque el programa oficial de Festejos de las Fallas 2026 se prolongará durante más de dos meses.

Las principales fechas del calendario fallero se concentran en la semana grande de las Fallas, entre el 14 y el 19 de marzo.

Programación de las Fallas 2026

Las fechas clave de las Fallas de 2026 son:

Domingo 22 de febrero : Crida a las 19:30 horas en las torres de Serranos.

: Crida a las 19:30 horas en las torres de Serranos. Domingo 1 de marzo : primera mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, a las 14:00 horas.

: primera mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, a las 14:00 horas. Sábado 14 de marzo : clausura de la exposición del Ninot Infantil y veredicto del Ninot Indultat Infantil 2026, a las 17:00 horas.

: clausura de la exposición del Ninot Infantil y veredicto del Ninot Indultat Infantil 2026, a las 17:00 horas. Domingo 15 de marzo : Plantà de todas las fallas infantiles desde las 9:00 horas. Clausura de la exposición del Ninot y Ninot Indultat de 2026, a las 17:00 horas.

: Plantà de todas las fallas infantiles desde las 9:00 horas. Clausura de la exposición del Ninot y Ninot Indultat de 2026, a las 17:00 horas. Lunes 16 de marzo : Plantà de todas las fallas grandes desde las 8:00 horas. Reparto de premios infantiles y cabalgata del Ninot, desde las 16:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolviete a medianoche.

: Plantà de todas las fallas grandes desde las 8:00 horas. Reparto de premios infantiles y cabalgata del Ninot, desde las 16:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolviete a medianoche. Martes 17 de marzo : Reparto de premios grandes y del concurso de Calles Iluminadas, desde las 9:00 horas. Primer día de la Ofrenda, desde las 15:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolviete a medianoche.

: Reparto de premios grandes y del concurso de Calles Iluminadas, desde las 9:00 horas. Primer día de la Ofrenda, desde las 15:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolviete a medianoche. Miércoles 18 de marzo : Segundo día de la Ofrenda, desde las 15:30 horas. Nit del Foc en el puente de Monteolivete a medianoche.

: Segundo día de la Ofrenda, desde las 15:30 horas. Nit del Foc en el puente de Monteolivete a medianoche. Jueves 19 de marzo: Cabalgata del fuego a las 19:00 horas de la calle de la Paz a la Porta de la Mar. Cremà de fallas infantiles a las 20:00, primer premio a las 20:30 y falla infantil municipal a las 21:00. Cremà de fallas grandes a las 22:00, primer premio a las 22:30 y falla municipal a las 23:00 horas.

Desde el 1 hasta el 19 de marzo, a las 14:00 horas, se dispara una mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Además, entre el 12 y el 18 de marzo habrá espectáculos nocturnos de fuegos artificiales. Del 12 al 15, el disparo será en la plaza del Ayuntamiento, y del 16 al 18 en el puente de Monteolivete, con la Nit del Foc como colofón.

La Ofrenda es el acto más especial para la mayoría de falleros y falleras. Es el momento en el que todas las comisiones pasan por la plaza de la Virgen para entregar sus ramos de flores a la Mare de Déu dels Desemparats. Lo harán los días 17 y 18 de marzo a partir de las 15:30 horas. La ofrenda se alarga lo que tarden todas las comisiones en pasar, que puede ser bien entrada la madrugada.